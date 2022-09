Alessandra Amoroso testimonial di una nuova campagna in difesa degli animali

Il percorso di sviluppo strategico che lega l’agenzia creativa BEING all’Associazione non profit LNDC Animal Protection si compone di un nuovo tassello, che segna un momento importante di visibilità, trasversalità e innovazione nella comunicazione dell’Associazione. La nuova campagna con numero solidale attiva su stampa, web, radio e tv dal 25 settembre al 18 ottobre 2022 affida la sua diffusione alla voce e al volto della cantante Alessandra Amoroso, testimonial dell’iniziativa in difesa degli animali. “Ci sono animali con le ore contate. Salvali ora” è l’appello che LNDC Animal Protection lancia a sostegno degli animali in pericolo di vita avviando la raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza veterinaria.

La scelta di rivolgersi ad un target sempre più ampio

La scelta dei testimonial riflette mission e vision di LNDC Animal Protection, da oltre 70 anni impegnata sul campo in difesa degli animali e che sempre più mira a parlare ad un target di pubblico ampio, giovane e attivo. “I giovani sono i change makers a cui ci rivolgiamo. Noi per primi come agenzia ci definiamo ‘future oriented’ e per questo la strategia della nuova campagna ha obiettivi di breve e lungo periodo – spiega Luca Formisano, Founder di BEING - Nell’immediato la campagna mira a raccogliere fondi sufficienti per acquistare un’ambulanza con tutte le strumentazioni necessarie al soccorso medico, il che secondo i numeri e l’estensione del territorio su cui opera l’associazione LNDC Animal Protection significa effettivamente salvare la vita a migliaia di animali per i quali un intervento tempestivo può determinare sopravvivenza.

Dietro un’ottica più ampia il lavoro che stiamo svolgendo a fianco di LNDC Animal Protection è un percorso strategico progressivo e continuativo di rafforzamento del posizionamento dell’Organizzazione verso il grande pubblico, attraverso uno strumento immediato come quello dell’SMS solidale che permette la Raccolta Fondi dedicata ad un progetto tangibile, concreto e di impatto sulla collettività. Anche in questo caso la campagna SMS è stata declinata su vari canali di raccolta fondi e comunicazione e, come da ‘prassi’ della nostra Agenzia, abbiamo accompagnato l’organizzazione nella costruzione di un universo organico di attenzione, interesse e coinvolgimento”.

La nuova testimonial

Dopo Rudy Zerbi, conduttore radio e tv che ha dato voce allo spot radio e tv della campagna 5x1000 per LNDC Animal Protection ad aprile 2022, il testimone della campagna radio, tv e web passa ad Alessandra Amoroso, cantante con 4 milioni di followers, sia giovanissimi sia adulti. Il messaggio è diretto e immediato: tutti possono contribuire donando da 2 a 10 euro con un SMS o una telefonata al numero solidale 45586, attivo dal 25 settembre al 18 ottobre. Bastano pochi secondi scanditi dal tempo dello spot per effettuare una donazione e salvare la vita di un animale bisognoso d’aiuto. Pochi secondi per riscrivere #UNALTROFINALE come esplicitato dall’hashtag delle campagne 2022. Gli sguardi degli animali da soccorrere rafforzano con il linguaggio visivo questo messaggio.

“L'ambulanza è un mezzo fondamentale per il nostro lavoro di soccorso di tutti gli animali isolati, feriti, smarriti, vittime di emergenze e calamità naturali. Lo è stato durante il terremoto di Amatrice, nei gravi incendi che hanno colpito la Penisola nel corso degli anni e nei mesi della pandemia da Covid-19, quando abbiamo supportato centinaia di cittadini che hanno chiesto il nostro intervento tempestivo”. Sottolinea Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection.

“Ho sempre amato gli animali, specialmente i cani… Credo che con il suo amore incondizionato, un cane sia in grado di arricchire l’anima e la vita di una persona. Un cane non ti giudica, ti ama e basta!” commenta Alessandra Amoroso. “Per questo ho deciso di schierarmi dalla parte di questi esseri straordinari, insieme alla Lega Nazionale per le Difesa del Cane, per cercare di salvare tutti quei cani abbandonati, investiti, maltrattati, che non hanno ancora una casa e hanno bisogno di cure!”

Come sostenere LNDC Animal Protection

Dal 25 settembre al 18 ottobre 2022 inviando un SMS al numero solidale 45586 si può sostenere LNDC Animal Protection donando 2 € da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali; il valore della donazione sarà di 5 o 10 € per ciascuna chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e di 5 € per ogni chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.