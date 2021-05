Vuoi diventare scrittore? Con "Amazon Storyteller" puoi

Per tutti gli appassionati di letteratura, arriva la seconda edizione di Amazon Storyteller, il premio letterario per scoprire le opere degli autori autopubblicati. Il vincitore sarà annunciato a Novembre 2021 sulla pagina web dedicata all’iniziativa il giorno seguente.

Un fenomeno in continua crescita

Il fenomeno dei self publisher, gli autori che si auto-pubblicano senza passare attraverso le case editrici, sta crescendo enormemente, anche con successo. E' proprio agli autori indipendenti che si rivolge Amazon.it che, dopo il successo dell’anno scorso, annuncia il ritorno di “Amazon Storyteller”: un'occasione unica per far conoscere la propria storia inedita, coinvolgendo aspiranti scrittori e autori già affermati in cerca del loro posto nel mondo dello storytelling.

Come candidarsi

Le candidature per partecipare all’iniziativa sono partite il 1° maggio 2021; la giuria incaricata di scegliere il vincitore sarà composta da esperti del mondo letterario, come Salvino Muscarello vincitore dell’edizione 2020 con il libro “La Corrente Invisibile”, Alessia Rastelli, giornalista del Corriere della Sera, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Amabile Giusti, autrice e Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

Un occhio ai nuovi talenti

Il progetto, dopo il successo dell'anno scorso, permette di far emergere nuovi talenti capaci di raccontare il mondo da prospettive diverse, facendo immergere i lettori in mondi vicini o lontani, ma sempre affascinanti. Ecco che allora il concorso diventa un'occasione unica per emergere in un mondo, quello letterario, non sempre semplice e a volte competitivo.

Il premio

Il vincitore del concorso letterario riceverà il Premio Amazon Storyteller, una ricompensa in denaro di 5.000 euro, e potrà beneficiare di una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Inoltre, il libro vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato gratuitamente in formato audio da Audible. Per tutti gli altri finalisti sarà riservato un esclusivo e-reader Kindle Oasis.

Come partecipare

Dal 1° maggio al 31 agosto 2021, gli autori avranno la possibilità di inviare la loro candidatura all’iniziativa e pubblicare i loro testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it). Tutti i libri che parteciperanno all’iniziativa, ritenuti idonei sulla base dei termini e delle condizioni dell’iniziativa stessa – saranno disponibili per i clienti di Amazon.it.

I clienti avranno la possibilità di leggerli su qualsiasi dispositivo grazie all’app Kindle gratuita per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android, PC e Mac, nonché sugli e-reader Kindle e sui tablet Fire.

Il vincitore del premio Amazon Storyteller 2021 sarà annunciato a Novembre 2021 sulla pagina web dedicata.