Milano, un aperitivo di beneficenza per salvare gli animali abbandonati

Un aperitivo per passare del tempo insieme, per fare del bene agli animali meno fortunati e per acquistare esclusivi prodotti vintage. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Vintage for Pets” organizzata con una squadra di stylist esperti dalla consigliera del Municipio 5 Chiara Perazzi. L’obiettivo è raccogliere fondi a favore dell’Associazione "Aspettando Te" specializzata nel soccorso e ricollocazione di animali da compagnia abbandonati nell’area di Milano. L’evento si terrà mercoledì 30 Giugno, dalle 17 alle 21 nello showroom Bizeta, azienda specializzata in packaging per l’industria del lusso, in Via Unione 3 (Milano, MM Missori).

Durante l’evento sarà possibile acquistare gioielli personalizzati a tema animali della collezione “I Cuccioli” di Chiara Berdin (gioielleria specializzata in creazioni a tema animale) e articoli vintage firmati di Roberta Maria Vintage (negozio specializzato in accessori e Vintage di lusso). Parte del ricavato, verrà devoluto per gli animali seguiti dall’"Associazione Aspettando te". Per l’occasione, verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti e verrà regalato in omaggio un bellissimo ciondolo a tema.

“Un appuntamento per stare tutti insieme ma soprattutto per fare del bene agli animali meno fortunati. Il lockdown ha messo alla prova le finanze di molte famiglie e spesso sono gli animali a subirne le conseguenze più gravi come abbandoni e mancanza di cure” spiega la consigliera Chiara Perazzi, tra gli organizzatori dell’evento. “Porterò all’evento Titina, una cagnolina che simboleggia tutti i cani salvati dall’Associazione – spiega Antonella Gullo, fondatrice di Aspettando Te – Sono grata a BiZeta per aver ospitato l’iniziativa e ai brand che con la loro sensibilità hanno dedicato un evento al tema dell’abbandono, così attuale ad ogni inizio estate”.