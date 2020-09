Un nuovo centro di Baliyoga a Milano, l'inaugurazione

Inaugura lunedì 14 settembre in Via Friuli 26 il nuovo centro BaliYoga.it, la scuola di yoga più grande d’Italia fondata da Simona Tarabini.

Una storia che inizia da lontano, precisamente da Phi Phi Island, dove Simona, dopo una carriera a Milano nel marketing finanziario, decide di trasferirsi nel 2007, spostandosi poi a Bali. Sarà proprio quest’isola a regalarle il coraggio di “cambiar vita”; per un gioco di coincidenze, tra sentieri, spiagge e un’anima guida, Simona entra in contatto e scopre per la prima volta il mondo dello Yoga in tutte le sue sfumature. Bali, un’isola che ha lo Yoga nella sua essenza, è solo la prima tappa di un grande viaggio che porterà Simona alla scoperta di se stessa, della natura, della spiritualità. Approfondisce gli studi prima come allieva poi come professionista del settore a Byron Bay (Australia), in India e a Maui (Hawaii).

Il ritorno a Milano

Solo dopo anni decide di tornare a Milano ed alimentare il suo ”istinto imprenditoriale” mettendosi in gioco fondando il primo studio BaliYoga.it, un’oasi di pace con l’atmosfera di Bali. Da qui sono seguiti l’apertura di uno studio all’anno, nelle zone più vitali di Milano, per garantire a tutti di praticare sia nelle vicinanze di casa che dell’ufficio. 4.000 iscritti , 24 insegnanti (tutti con certificazione internazionale) 14 stili di yoga diversi e un unico abbonamento con la volontà di continuare a crescere, ora più che mai per far risplendere di luce e vibrazioni positive la community milanese.

"Life is an offering"

Life is an offering è il leitmotiv di Simona e di BaliYoga.it, ora più che mai: “Nei momenti più difficili ci sono due opzioni possibili, tirarsi indietro oppure buttare il cuore oltre l’ostacolo” afferma Simona Tarabini “Io e BaliYoga.it abbiamo quest’ultima scelta nel sangue, perché LIFE IS AN OFFERING: investire ora aiuta tanti insegnanti dei settore a continuare a lavorare e tanti praticanti a trovare un supporto per superare il momento di grande incertezza. Lo Yoga è vita e consente di lasciare andare le paure e vedere il sole, in qualunque situazione. Bali e la sua popolazione mi hanno insegnato anche questo.”

Spinta sugli investimenti in tempi Covid per continuare a crescere arriva l’apertura di un nuovo studio ancora più grande di quello di prima ( ospita fino a 70 praticanti in sala - 30 in covid time) in zona Porta Romana. Un altro viaggio per Bali nel cuore di Milano è quello che si vivrà nella nuova location che sarà inaugurata il prossimo 14 settembre 2020 in via Friuli 26.

Ogni giorno l’intero team BaliYoga.it è guidato dalla missione di offrire l'opportunità di sperimentare lo stile che più alimenta il benessere psico-fisico personale: Yoga Dinamico, Ashtanga Yoga, Hatha Flow, Dharma Yoga, Forrest Yoga, Sivananda Yoga, Yin Yoga, Yang to Yin, Vinyasa Krama, Prana Vashya, Meditazione, Yoga in gravidanza, Yoga in Fascia, Yoga per ragazzi e poi ancora Teacher Training, Vacanze Yoga e Yoga per le aziende.