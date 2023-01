A Milano apre "Clandestino non esiste", panificio inclusivo e attento all'ambiente

Il profumo del pane, caldo e avvolgente; l’aroma del caffè, inebriante e delicato. Si chiama "Clandestino non esiste", ed è il nuovo panificio ideato da Lea Pedrinella e Lorenza Licciardello che ha preso vita nel cuore del quartiere Lambrate, in via Conte Rosso 18. Qui il tempo è quasi sospeso e la vita segue un ritmo diverso, distante dallo stereotipo milanese.

L'idea

Un locale raccolto nelle dimensioni, ma grande nell’ambizione di farsi portavoce di un messaggio sociale e promotore all’interno della community di dialoghi e riflessioni su diverse tematiche.

Uno spin-off di Onest, il loro "nido" dei due fondatori in zona Dateo, del quale eredita la ricerca attenta e costante della migliore materia prima e la volontà di diventare un luogo dove sentirsi a proprio agio.

Una vera bakery artigianale

La proposta di Clandestino si traduce in una bakery artigianale: ogni giorno sono disponibili prodotti da forno freschi preparati grazie alle materie prime di soli fornitori di primissima qualità.

Croissant, lievitati fragranti e dalle acidità bilanciate. Il lavoro di Matteo Andreotti e Laura Onofrio parte dall’utilizzo di materie prime di assoluta qualità e trova compimento in due sfornate quotidiane che popolano scaffali e vetrine del locale con golose proposte dolci e salate: croissant, tartellette, plumcake, biscotti, ma anche pagnotte, focacce, sandwich.

In laboratorio, i pastry chef sperimentano con fermentazioni – da 24 a 48 ore - e idratazione – almeno del 75% - dando vita a prodotti che concentrano in un morso un mix perfetto di acidità e rotondità di sapori.

Lo spazio

Progettato da Annalisa Grasselli e Matteo Rota (MARG STUDIO), Clandestino non esiste si caratterizza per un’estetica colorata. Gli architetti hanno trasformato quella che per anni è stata una storica ferramenta di quartiere in un locale dal sapore autentico e diretto che si sviluppa parallelamente rispetto alla via Conte Rosso, mantenendo intatta la dimensione comunitaria di questa zona di Lambrate.

Elemento decorativo ed esplosione di cromatismi, è il murale firmato da Nico189. Ispirato al tema della sostenibilità, rappresenta alcune delle azioni menzionate nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU. Un invito per tutti i clienti di Clandestino a condurre una vita più sostenibile, attraverso piccole azioni quotidiane.

Informazioni

La bakery è aperta dal martedi? al venerdi? dalle 8 alle 13:30 e dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 13.