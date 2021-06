Thun festeggia il nuovo negozio in Corso Buenos Aires

Corso Buenos Aires, la più lunga e grande via dello shopping di Milano, sempre animata e popolata di quel giusto mix tra negozi storici, grandi classici dello shopping e proposte sempre in linea con le nuove tendenze, si arricchisce di un nuovo punto vendita dedicato agli appassionati di Thun, alle famiglie e agli amici che negli anni si sono fatti conquistare dal brand altoatesino, leader nella produzione di ceramiche di qualità, famoso per i suoi Angeli ma anche per le tante novità e collezioni con cui l’azienda - in oltre 70 anni di storia - ha saputo sapientemente interpretare il gusto di milioni di consumatori. Negli anni l’assortimento si è allargato dalla ceramica ai servizi tavola, dall’arredo casa agli accessori donna e bimbo. Ogni pezzo - oggi come ieri - è ideato e disegnato in Italia, con la stessa inesauribile passione artigianale

E anche in un anno così speciale, a vincere per Thun è stata ancora una volta la ricerca da parte di tanti di prodotti capaci di trasmettere emozioni, unita alla voglia di condividere affetto attraverso piccoli gesti e regali, fatti anche a distanza, tanto che il brand ha aggiunto un nuovo THUN SHOP alla sua già ampia e consolidata rete di negozi che oggi conta 1.000 punti vendita tra Italia ed estero.

Un'apertura importante

“Siamo orgogliosi di poter accogliere il pubblico milanese in una delle arterie dello shopping più centrali e frequentate e di poter nuovamente presentare ai tanti appassionati le novità, trasmettendo quel calore umano e relazionale da oltre 70 anni rappresenta la chiave del successo del marchio e di tutte le sue creazioni” - spiega Francesco Spanedda, General Manager Gift & Home Decor THUN-Lenet Group.

Un segnale che conferma i piani di sviluppo dell’azienda e l’apprezzamento da parte dei tanti estimatori del noto marchio altoatesino, interprete da sempre di un mondo di valori che si riflette nella cura del dettaglio di ogni singola creazione e che negli anni ha saputo conquistare il cuore di molti. “Il negozio fa parte del circuito in franchising di THUN, ed è gestito da un partner che ha creduto nel brand e in questa location, che si propone di diventare uno dei punti di riferimento a Milano per lo shopping del marchio” - conclude Spanedda. Ben 5 vetrine per il nuovo negozio in Corso Buenos Aires all’angolo con via Spontini, che al suo interno presenta tutte le collezioni THUN e un corner dedicato alle creazioni pensate per festeggiare