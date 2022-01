Le Barbie personalizzate dagli hairstylist all'asta di beneficenza

Alfaparf Milano, brand italiano nel settore dell’haircare professionale, rinnova per il quarto anno consecutivo il suo impegno nel supportare Dynamo Camp, la Onlus benefica che sostiene i bambini affetti da patologie gravi o croniche, con un progetto speciale in collaborazione con Barbie, la bambola che meglio rappresenta i valori della diversità e dell’inclusione, e la sua linea Extra, caratterizzata da bambole con look e accessori vivaci, colorati e stravaganti che raccontano l’importanza di esprimere sempre la propria unicità e il proprio stile.

L'asta benefica

Alfaparf Milano ha dato vita a una sinergia con Barbie per un’asta benefica speciale che vedrà protagoniste cinque Barbie Extra e le loro nuove acconciature extra-ordinarie personalizzate per l’occasione dagli hairstylists Alfaparf Milano, che verranno messe all’asta su Charity Stars da lunedì 7 febbraio 2022.

L’intero ricavato dell’asta verrà donato a Dynamo Camp, per permettere a sempre più bambini e alle loro famiglie di soggiornare presso il centro. Cinque hairstylists Alfaparf Milano si sono messi in gioco in questa ‘sfida’, reinventando e modificando il look di 5 Barbie Extra per dar loro un tocco unico con una pettinatura creata ad hoc: Gianni Rando ha rinnovato il look di Barbie afro con un dettaglio colorato, è di Lorenzo Marchelle la Barbie curvy con lunghi capelli rosa e viola sistemati in un mullet, Mimmo Laserra si è ispirato a Brigitte Bardot per trattare i lunghi capelli biondi di Barbie rock, Emanuele Vona ha guardato ad Alexander Mcqueen per la Barbie con voluminosi capelli blu e infine Luigi Martini ha raccolto i capelli arcobaleno della sua Barbie in un’elegante acconciatura.

Le cinque dolls esclusive andranno dunque all’asta dal 7 al 20 febbraio e diventeranno dei veri e propri pezzi unici da collezione.

Il rapporto tra Alfaparf Milano e Barbie proseguirà poi a marzo e aprile con una speciale campagna nei saloni la cui protagonista sarà Chelsea, la sorellina di Barbie. Le clienti che in salone acquisteranno due prodotti Semi di Lino contribuiranno ad aiutare la Onlus e riceveranno in omaggio una Chelsea. Alfaparf Milano, da sempre sensibile e attiva in campo sociale, dà così continuità alla collaborazione con Dynamo Camp, inaugurata nel 2019, e che in questi anni ha permesso a bambini e famiglie con difficoltà o disabilità di vivere una vacanza sicura e divertente.

Con la partecipazione all’iniziativa a supporto di Dynamo Camp, Barbie intende donare la possibilità di vivere emozioni positive nella vita di tutti i bambini, che potrebbero non averle a causa di problemi anche economici, perdendo quindi la possibilità di vivere momenti spensierati e gioiosi che non vanno mai sottovalutati nella via dei più piccoli, in particolar modo se vivono momenti di difficoltà come i bambini ospiti di Dynamo Camp.