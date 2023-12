Alla scoperta delle barberie più antiche di Milano ancora in attività

Siamo ai primi dell’Ottocento, e mentre in Italia Napoleone fondava il Regno d’Italia Napoleonico e sembrava inarrestabile, in Inghilterra nasceva una storia che sopravvive ancora oggi: 200 anni dopo. Stiamo parlando di Truefitt & Hill, un “classico” british: nata a Londra nel 1805, è stata individuata come la barberia più antica al mondo. Poco più giovane invece, nata nel 1868, troviamo la Peluqueria Francesa, a Santiago del Cile. Un vero e proprio museo della barberia dove trovare pezzi antichissimi di questo mestiere. Anche in Italia non ci facciamo mancare nulla dal punto di vista della storia di questo antico e nobile mestiere che, da sempre, diffonde italianità in tutto il mondo. E certamente anche a Milano, dove vogliamo ricordare due tra le più antiche barberie della città.

Antica Barbieria Colla

Dino Colla, barbiere di scuola ferrarese, aprì l’Antica Barbieria Colla a Milano in Via Manzoni 19 nell’anno 1904. Non serviva i clienti, ma dirigeva il personale, per assicurarsi che venisse fornito un servizio estremamente raffinato. La bottega iniziò subito ad essere considerata un salotto di incontro tra uomini, quasi un club inglese.

Quando la Barbieria era ormai avviata, Colla cercò uno spazio più grande e nel 1919 si trasferì in Via Verdi 2, angolo Via Manzoni, di fronte al Teatro “La Scala”. Qui la bottega visse sicuramente il suo momento di maggior splendore: dal momento che tutte le istituzioni si servivano lì, divenne essa stessa un’istituzione. Il successo di Colla in Via Verdi durò sino all’agosto del 1943, quando un bombardamento rase al suolo Piazza della Scala ed il negozio rimase chiuso per nove mesi. Riaprì i battenti il 1° aprile 1944, in Via Gerolamo Morone 3, dov’è situato tutt’ora.

Tra i molti lavoranti di Colla, solo uno aspettò pazientemente la riapertura della bottega: Guido Mantovanini. La sua fedeltà fu giustamente ripagata alla morte di Dino Colla il 3 febbraio del 1949, quando Mantovanini divenne l’unico proprietario del negozio. Il 16 gennaio 1960 dal prestigioso Hotel Continental di Milano arrivò all’Antica Barbieria Colla Franco Bompieri. Tra lui e Mantovanini nacque una collaborazione sincera e appassionata e la bottega prosperò ulteriormente grazie alla clientela portata da Bompieri. Bompieri e Mantovanini diventarono soci al 50% nel 1965 e per tredici anni lavorarono insieme duramente. Nel 1973 Mantovanini si ammalò e così, due anni dopo, nel 1975, Franco Bompieri divenne unico proprietario di un negozio che ormai godeva di grande considerazione a Milano.

Barberia delle Colonne

Posizionata in un punto a dir poco cinematografico nel centro di Milano, in Corso di Porta Ticinese 26, quella che si può da tempo definire l'antica Barberia delle Colonne, si trova proprio di fronte alla Colonne di San Lorenzo. Somiglia molto a una bomboniera, che arreda Milano da oltre un secolo, sembrerebbe da circa il 1890. Un locale storico che ha da poco passato il testimone a colui che è il pioniere della rinascita del settore della Barberia in tutta Italia.

Lui è Hiro Vitanza, e dopo aver fatto tornare in voga tutto il fascino per questo antico mestiere ed aver formato migliaia di barbieri in Italia ed Europa, ha ora preso le redini di quella che è una delle barberie storiche d'Italia, ancora in attività. Hiro ed il suo team sta ridando luce e dinamismo ad un ambiente rivalutato, e attraverso l’immagine rivisitata dei “vecchi” bagni pubblici maschili delle grandi città, ha ricreato il clima di un luogo protetto tipo “spogliatoio”, dando vita a The Locker Room, riportando luce e prospettiva nuovamente a questa arte che attira giovani e non da ogni luogo.