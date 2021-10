Berberè apre in Porta Romana

Cinque pizzerie in cinque anni a Milano per Berberè: la pluripremiata insegna dedicata alla pizza da lievito madre vivo giovedì 14 ottobre aprirà un nuovo locale in via Carlo Botta n.4, nel quartiere di Porta Romana.

Il brand continua ad investire in città, dove è già presente con i 4 locali di Isola, Navigli, Centrale e Colonne di San Lorenzo, portando avanti il proprio progetto iniziato ormai 11 anni fa a Bologna. Anche in questa nuova pizzeria la gestione è diretta, Berberè infatti non è un franchising. La formazione e la cura del personale, che ha superato quota 180 dipendenti, permette al brand di salvaguardare l’artigianalità del prodotto.

15 pizzerie tra l'Italia e Londra

Oggi Berberè conta, con questa apertura, 15 pizzerie fra Italia e Londra, confermandosi una realtà dinamica e in costante evoluzione. Una crescita guidata da un unico obiettivo: dare nuova identità alla pizza, valorizzandone l’artigianalità. Un impegno confermato anche da riconoscimenti e premi. Dopo essere entrato nella Top Ten delle migliori catene di pizzerie artigianali della guida 50Top Pizza 2021, pochi giorni fa il brand ha ottenuto, per il quinto anno consecutivo, i Tre spicchi, massimo riconoscimento assegnato nella prestigiosa guida Pizzerie d’Italia 2022 del Gambero Rosso.

Per festeggiare la nuova apertura Berberè ha lanciato una promozione eccezionale per tutti e tutte coloro che si iscriveranno alla newsletter tramite link. Dal 14 al 31 ottobre sconto del 50% sul conto.

Le proposte del nuovo menù autunno/inverno 2021

Il menu è stagionale ed è tutto incentrato sulle pizze, con una quindicina di proposte.Proprio in questi giorni è uscito in tutti i locali il nuovo menu autunno/inverno, con pizze con ortaggi di stagione, come la Cavolo nero con cavolo nero saltato, porri stufati, fiordilatte d’Agerola, senape, formaggio Vezzena d’alpeggio; la Cottobosco con Prosciutto cotto a legna, funghi misti saltati, taleggio, fiordilatte d’Agerola e prezzemolo; o la Speck e patate con Speck dell’Alto Adige, gorgonzola naturale, fiordilatte d’Agerola, patate schiacciate all’olio evo. Intrigante anche un’assoluta novità, la Tonno e Salsa Verde con filetti di tonno riserva Callipo, cipolla rossa saltata, fiordilatte d’Agerola, salsa verde, polvere di olive nere e origano.

Orari e informazioni

La pizzeria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 23.30

Menu stagionale | Formula pranzo (dal lunedì al venerdì): 10 euro pizza della settimana, bibita/birra piccola, caffè e coperto.