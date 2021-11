Black Friday 2021, gli sconti in tutta Italia

Inizia oggi, venerdì 19 novembre, il Black Friday. Sono tantissimi gli sconti in tutta Italia di cui possono usufruire i clienti: dal settore almentare a quello tecnologico, dalla cosmetica alla giocheria, fino ai viaggi e alle vacanze.

Scopri tutte le offerte con risparmi fino al 50%!

L'origine del Black Friday

Il Black Friday è propriamente la festa dello shopping nata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo. Le offerte del Black Friday si tengono il venerdì dopo la festa del Ringraziamento e sono caratterizzate da forti sconti su tanti tipi di prodotti. Ogni anno il Black Friday inaugura lo shopping prenatalizio.

Il significato

Letteralmente, Black Friday significa "venerdì nero", perché all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. E nel venerdì dopo il Ringraziamento, grazie a queste promozioni, i conti finivano decisamente in nero.