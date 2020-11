Black Friday: tutte le offerte e gli sconti imperdibili della settimana

Inizia oggi la settimana del Black Friday: dal 20 al 27 novembre, infatti, su numerosi siti on-line e nei negozi aperti a seconda delle disposizioni del nuovo Dpcm per il Coronavirus, sarà possibile usufruire di sconti imperdibili su tecnologia, abbigliamento, arredamento e tantissimo altro.

Quest'anno, in particolare, il Black Friday si celebra venerdì 27 novembre 2020, anche se numerose realtà hanno ribassato i prezzi dei loro prodotti a partire già da oggi.

Il significato del Black Friday

Forse in pochi lo sanno, ma il Black Friday è una ricorrenza di origine americana, che solitamente si svolge il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. La sua origine risale ai grandi magazzini Macy's che, nel 1924, per dare ufficialmente il via allo shopping natalizio, istituirono una giornata di grandi sconti su tanti marchi e prodotti diversi. L'invenzione di Macy's fu poi emulata anche da altri negozi, ma fu solo negli anni '60 che l'iniziativa ebbe un successo rilevante, prima dell'esplosione definitiva negli anni '80.

Sull'origine del nome, qualcuno lo attribuisce al venerdì nero delle aziende, i cui dipendenti si davano malati per poter approfittare degli sconti, mentre altri lo associano ai registratori di cassa e i libri contabili dei negozi, che da quel giorno dell'anno cominciavano a registrare costantemente il segno + e così a "colorarsi" di nero (colore con il quale venivano segnati i guadagni).

Il Black Friday oggi

Da ormai diversi anni il Black Friday è diventato un appuntamento fisso per lo shopping: dal negozio di quartiere ai grandi store, fino ai siti di e-commerce, sono numerose le offerte a tempo e gli sconti spesso utulizzati per ordinare i regali di Natale.

Come approfittare delle offerte

Quest'anno Amazon ha annunciato che il Black Friday 2020 non durerà solo un giorno, ma circa 24: oltre al Black Firday in anticipo, iniziato il 26 ottobre, le offerte sono già attive e lo saranno fino a venerdì 27 novembre. Quasi un mese di super sconti e offerte imperdibili dedicate a tutta la famiglia e ai settori più disparati, anche in ottica del Natale. Come lo scorso anno ci sono più formule, si può approfittare delle offerte lampo oppure puntare su quelle con scadenza predeterminata.

Tra le grandi realtà che anche quest'anno aderiscono all'iiziativa, MediaWorld ha lanciato una serie di promozioni anticipate su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, acquistabili on-line oppure in negozio. Senza dimenticare la "Change Black Friday", la serie di sconti di Unieuro, già partita.