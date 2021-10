Nel cuore di Milano debutta il primo salotto social

Una riuscita senza precedenti quella dell’azienda FiloBlu, che in occasione della Milano Moda Donna, ha ideato il primo vero salotto Social dal nome Blu Room, nel cuore di Milano: uno spazio ad hoc interamente dedicato a Influencer, Celebrity e Content Creator ai quali sono stati offerti servizi di make up e hair styling.

Per la prima volta, un experience a 360° che ha permesso ai volti noti della moda di vivere la migliore Fashion Week di sempre, grazie anche alla presenza di alcuni brand-clienti FiloBlu che hanno aderito all’attività come: Collistar, che ha messo a disposizione una stazione trucco con la presenza del suo International Make-Up Artist Massimiliano della Maggesa e Toni Pellegrino Art & Science for Hairdressing e MKS, che hanno ideato acconciature d’eccezione per ogni look. Per rendere indimenticabile l’esperienza, inoltre, instax ha messo a disposizione le sue fotocamere a sviluppo istantaneo per consentire agli ospiti di catturare e stampare ogni istante dell’evento, mentre Ciesse Piumini ha svelato in anteprima ai content creator alcuni iconici capi spalla per la stagione fredda.

Cruciale il ruolo di FiloBlu nel lancio di nuovi modelli di business, attraverso un’organizzazione interna e un approccio culturale sensibile all’innovazione e orientato al digitale: ne è un esempio la collaborazione con KNTNR per il lancio del nuovo brand di calzature Amarossa, la prima scarpa made in Italy completamente riciclabile, compostabile.