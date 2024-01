Blue Monday, ecco perché è il giorno più triste dell'anno

Cade ogni terzo lunedì di gennaio, quest'anno il 15, il cosiddetto "blue monday", ovvero il giorno più triste dell'anno ("blue" in inglese, infatti, sta per "tristezza"). Di cosa si tratta? Del giorno in cui si attestano maggiori livelli di depressione nelle persone. Non è infatti un caso che cade di lunedì, il giorno in cui si torna a lavorare dopo il weekend, e in più, è un momento dell'anno in cui si è lontani da qualsiasi tipo di festività o vacanza. Un miraggio lontano anche l'inizio della primavera o dell'estate, periodi che, psicologicamente, vengono associati a sole, mare, vacanze e spensieratezza. Ma scopriamo più nel dettaglio quando e come è nato questo recente "trand".

Le origini del Blue Monday

La definizione di "blue monday" nasce nel 2005 in Gran Bretagna ed è da attribuire al divulgatore e psicologo dell'Università di Cardiff, Cliff Arnall. Lo stesso, infatti, ha pubblicato sulla rivista The Guardian un articolo nel quale individuava la formula esatta per analizzare le tendenze dei clienti delle agenzie di viaggio nella prenotazione di viaggi. Arnall prendeva in considerazione nella sua disequazione diversi fattori come, ad esempio, la distanza dal Natale, il fallimento dei buoni propositi che si stipulano con l'inizio del nuovo anno, il riuscire o sapere come fronteggiare le spese imminenti, la motivazione ad agire e anche le condizioni meteorologiche. Con questa analisi, lo psicologo si è reso conto che ciò che spinge una persona a prenotare un viaggio o una vacanza è una condizione di profondo malumore, che nel terzo lunedì di gennaio raggiunge il massimo livello.

Oggi, più che una triste considerazione che ci troviamo nel punto morto dell'anno dal punto di vista psicologico, il blue monday rappresenta quasi una moda di cui gli esperti di marketing fanno uso con campagne mirate. La sua scientificità, infatti, a oggi è stata smentita e la stessa Università di Cardiff ha preso le distanze da tale affermazione.

Come combatterlo

Cosa fare, allora, per combattere la tristezza del lunedì più triste dell'anno? Che si scelga di crederci o meno, i consigli sono sempre utili per portare un po' più su il buonumore in un comune lunedì di gennaio. Così, si può organizzare un viaggio o una gita fuori porta, dedicare del tempo a una passione, cercare di trascorrere del tempo con un gruppo di amici o in compagnia della propria famiglia, si può praticare il proprio sport preferito ma, soprattutto, non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto di non aver ancora raggiunto gli obiettivi prefissi a fine anno, dopotutto, c'è a disposizione ancora un anno intero per farlo.