A Milano arriva la prima Bottega di Granarolo

E' stato inaugurato questa mattina a Milano, in via Adige 4 “Granarolo Bottega”, il primo punto vendita del Gruppo Granarolo S.p.A all’interno di un grande centro urbano, concepito in ottica anti-spreco e dedicato alla vendita quasi esclusiva di prodotti del portafoglio Granarolo. Il taglio del nastro ha visto la presenza di Anna Scavuzzo, Vicesindaco del Comune di Milano, e di Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A.

Lo spazio

In uno spazio di 190mq situato in uno dei più caratteristici e popolati quartieri di Milano, il negozio è composto da un’area a libero servizio, con prodotti freschi e ambient, e da un’area banco taglio servito, con 8 vetrine per dare massima visibilità al brand Granarolo ma anche ai marchi Yomo e Centrale del Latte Milano.

Con il nome “Bottega”, che richiama il concetto di negozio di vicinanza, in forte rapporto con la tradizione, al centro del progetto c’è anche l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il futuro, in linea con il percorso intrapreso dal Piano di Sostenibilità triennale promosso nel 2018 e in coerenza con il Goal 12° “Consumo e Produzione Responsabili” dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Il concept del punto vendita è infatti ideato anche per ridurre gli sprechi di prodotto a data corta a cui ogni grande azienda del settore Food può andare incontro e per consentire ai consumatori un risparmio sul prezzo a scaffale, che sarà significativo sui numerosi prodotti a scadenza ravvicinata presenti ogni giorno in apposite aree promozionali last minute. Il risparmio sarà anche energetico attraverso una scelta di banchi frigo di nuova generazione a basso impatto ambientale.

Granarolo Bottega Milano va così ad affiancarsi agli spacci sorti accanto agli stabilimenti produttivi del Gruppo rispettivamente di Bologna, Castelfranco Emilia (MO) e Gioia del Colle (BA), market del fresco a libero servizio in cui dipendenti Granarolo, consumatori privati e operatori del settore Ho.Re.Ca. hanno già la possibilità di trovare a prezzi convenienti un ampio assortimento di prodotti, tra cui quelli del portafoglio Granarolo e una selezione di referenze secondo la stagionalità.

Con l’apertura di Milano, l’obiettivo di Granarolo è quella di inaugurare tra il 2021 e il 2022 altri punti vendita nei centri cittadini italiani, a gestione diretta del Gruppo.