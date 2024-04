Brividi sulla passerella sospesa nel vuoto sopra con vista mozzafiato

Un panorama davvero unico, consigliato anche da Regione Lombardia (qui tutte le opzioni per questa escursione). Questa passeggiata è molto semplice e adatta alle famiglie con bambini in tutti i periodi dell'anno. Il Belvedere è punto panoramico straordinario che si trova in Valsassina, ai Piani Resinelli. Per chi parte da Milano si consiglia di arrivare a Abbadia Lariana (nel lecchese) e da qui prendere il sentiero per il Belvedere.

La passerella si sporge per 12 metri oltre il profilo della montagna: i panorami sono davvero mozzafiato e lo sguardo si perde tra i laghi Briantei, il lago di Como (ramo lecchese) e le Alpi. Quando ci sono giornate molto nitide si vede anche la Madonnina del Duomo di Milano. Così descrive la gita Regione Lombardia dalla sua pagina Facebook:

"Questa è una passeggiata molto semplice che ti darà grandi soddisfazioni all’arrivo: quella alla scoperta del Belvedere del Parco Valentino, ai Piani Resinelli, in Valsassina. Da via Escursionisti, ad Abbadia Lariana, si percorre un bel sentiero in mezzo al bosco: in dieci minuti si arriva alla porta all’ingresso del Parco Valentino. Quando è aperto, merita sicuramente una visita il bellissimo Museo Casa Villa Gerosa, che racconta la storia delle Grigne, dei loro sentieri e bivacchi, e propone tante iniziative interessanti per i più piccoli. Da qui, basta poco per arrivare al Belvedere, dove potrai godere di una vista magnifica non solo sul ramo lecchese del Lago di Como, ma anche su Lecco e la Brianza, le Alpi e i Laghi Briantei… un’emozione davvero unica!"