Come cambia la Messa (anche di Natale): tutte le modifiche

Cambia la Messa, cambia il Padre Nostro. Dall'ultima domenica di novembre - più precisamente domenica 29 novembre - con l'inizio dell'Avvento, il nuovo Messale entrerà infatti in vigore nella maggior parte delle diocesi italiane.

Le modifiche al Padre Nostro

Nel dettaglio, il Padre Nostro verrà modificato nei seguenti punti: il versetto "non indurci in tentazione" diventerà "non abbandonarci alla tentazione". Una modifica desiderata da Papa Francesco, che si riferisce alla traduzione dal testo originale in greco antico. Attualmente anche altre conferenze episcopali hanno adottato questa nuova versione della liturgia, nelle loro rispettive lingue.

Tutte le altre, invece, potranno entrare a regime con le nuove formule entro Pasqua 2021.

Le modifiche alla Messa del Natale

Non solo il Padre Nostro: anche la Messa di Natale potrebbe subire alcune variazioni, con nuove indicazioni, stabilite da Cts e Cei, riferite all'orario delle presenze e delle processioni. Per esempio, per la sera della Vigilia, il 24 dicembre, si sta valutando un possibile allungamento del coprifuoco di due ore, per aiutare i fedeli a presenziare alla Messa di mezzanotte.

Ovviamente le misure anti-Covid rimarranno ferree: dal controllo degli ingressi al distanziamento, fino al divieto di assembramenti.