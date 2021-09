Scuola, al via la campagna “Al proprio posto”

È partita ufficialmente questa mattina, lunedì 13 settembre, la consegna dei quaderni della campagna “Al proprio posto”, frutto della collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamo e Nord Milano Ambiente, ai piccoli alunni delle scuole primarie di Cinisello Balsamo.

“Il nuovo anno scolastico per i bambini di Cinisello Balsamo inizia con un messaggio importante: ognuno di noi può fare la differenza. Grazie alla campagna "Al proprio posto" negli ultimi due anni abbiamo portato nelle scuole il tema dei rifiuti e della raccolta differenziata creando una maggiore consapevolezza nei più piccoli ma anche nelle famiglie. La tutela dell’ambiente e del territorio sono tematiche particolarmente care alla nostra Amministrazione e che riguardano tutti da vicino, compresi i più piccoli. Siamo costantemente al lavoro per garantire ai nostri bambini e a tutti i cittadini un territorio pulito e sostenibile ma è necessaria la collaborazione di tutti. Campagne informative nelle scuole sono preziose alleate: bambini e giovani informati, saranno adulti più consapevoli” spiega Giacomo Ghilardi, Sindaco di Cinisello Balsamo.

Il rispetto del mondo che ci circonda

“A scuola si imparano moltissime cose, ma l’insegnamento più bello e importante è conoscere e rispettare il mondo che ci circonda – sottolinea Gabriella Fumagalli, Assessore all’istruzione del Comune di Cinisello Balsamo – È importante imparare fin da piccoli ad essere responsabili di ogni proprio gesto, perché il rispetto per l’ambiente cresce insieme a noi. Questo è l’obiettivo dei quaderni : sensibilizzare i più piccoli, attraverso il gioco, verso un tema fondamentale per il loro futuro”.

Aggiunge Giuseppe Berlino, Assessore all’Ambiente “Il mondo è la tela più bella su cui possiamo disegnare il nostro futuro, per questo dobbiamo prendercene cura ogni giorno. Come possiamo essere d’aiuto? Impariamo fin da piccoli a fare una corretta raccolta differenziata, cerchiamo di non sprecare cibo e acqua e facciamo molta attenzione al consumo eccessivo di plastica. L’acqua, la terra, gli alberi ci forniscono il cibo e ci permettono di respirare. Non possiamo proprio farne a meno!”.

La consegna dei primi quaderni coincide con l’inizio del nuovo anno scolastico. Un anno che riparte quindi all’insegna della tutela ambientale e delle “tre R”: Riduco, Riuso e Riciclo, alla base proprio della campagna “Al proprio posto”. I quaderni sono caratterizzati da una grafica allegra e divertente, colorati e pratici da utilizzare.

Il punto di forza è la presenza di divertenti attività e giochi da fare in famiglia o con gli amici come “Il gioco delle 3 R”, una versione sostenibile del celebre “Gioco dell’oca”.

“Non un semplice quaderno, ma un amico e un fedele compagno di banco non solo per i più piccoli, ma anche per genitori e familiari, ricco di spunti, divertenti attività e informazioni utili. Questo è il quaderno che stiamo consegnando agli alunni delle scuole di Cinisello Balsamo. Si tratta di un ulteriore step della campagna di cui – come Nord Milano Ambiente – andiamo molto fieri e che sta raggiungendo traguardi importanti” racconta Sandro Sisler, Amministratore unico di Nord Milano Ambiente.

La campagna “Al Proprio Posto: Riduco, Riuso, Riciclo” - lanciata ad ottobre 2019 da Nord Milano Ambiente con il Comune di Cinisello Balsamo – è stata infatti riconosciuta come iniziativa innovativa per la sensibilizzazione di tutta la cittadinanza verso il riciclo, il riuso e la riduzione della produzione dei rifiuti e per questo ha ricevuto un finanziamento da parte di CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) all’interno dell’accordo quadro di programma ANCI-CONAI.