Milano accoglie i turisti con le illustrazioni dei suoi quartieri (e un treno speciale)

Fotografie e illustrazioni che raccontano i quartieri della città: è partita lunedì 1 agosto la campagna di comunicazione dedicata alle vie di Milano, per accogliere i turisti che la visiteranno in estate.

Un racconto attraverso i quartieri

Le affissioni che da lunedì 1° agosto punteggiano la città raccontano Brera, Navigli, Porta Romana, Porta Venezia, Sarpi-Chinatown: attraverso un semplice QR Code, che rimanda al sito yesmilano.it, si possono scoprire calendari, curiosità e approfondimenti riguardanti il quartiere di interesse.

La campagna è anche proposta in 5 edicole del circuito Quotidiana - Porta Genova, Via Fabio Filzi, Piazza Giovine Italia, Via Castel Morrone e Crocetta - che mettono gratuitamente a disposizione dei turisti delle comode guide della città.

Il treno della M5 con le illustrazioni dei quartieri

Infine, c’è un treno della linea M5 con un allestimento speciale che riproduce le illustrazioni di 9 quartieri (oltre a quelli già citati: Centro, CityLife, Isola, NoLo). Brandizzato per l’occasione, resterà in servizio oltre i mesi estivi.

"Con questa campagna di YesMilano, diamo il benvenuto e qualche buon suggerimento per vivere Milano a chi arriva da fuori, ma anche a chi trascorrerà l'estate in città - afferma l'Assessora allo Sport Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva -. I nostri quartieri sono l'anima di Milano: raccontano storie emozionanti, custodiscono tradizioni e scorci affascinanti, promuovono iniziative coinvolgenti. E il periodo estivo, di vacanza, è senza dubbio il momento giusto per prendersi del tempo e conoscere o riscoprire la vitalità che rende ogni zona di Milano speciale e unica. I percorsi e le proposte elaborate da YesMilano, cui si potrà accedere inquadrando il QR Code sulle affissioni, rispondono proprio a questa volontà di valorizzare, oltre ai tradizionali luoghi di interesse - Duomo, Galleria, Palazzo Reale, Castello Sforzesco, Quadrilatero della moda... -, i quartieri decentrati, mettendo in luce la loro identità e le opportunità che possono offrire, rispondendo all'interesse dei turisti. Credo che i visitatori stranieri, ma anche gli italiani in vacanza e gli stessi milanesi, apprezzeranno questa campagna, perché permetterà loro di entrare in contatto con una Milano inedita, autentica e capace di grandi suggestioni".

Una destinazione sempre più accogliente

“Milano, anche durante la stagione estiva, si dimostra sempre più accogliente e attrattiva per i turisti che l'hanno scelta come destinazione. Camera di commercio e Comune, attraverso questa campagna di promozione realizzata da YesMilano, proseguono nel valorizzare la forza di fascinazione e la capacità di intrattenimento della città, raccontando il patrimonio culturale e sociale dei diversi quartieri - la cui connessione rappresenta una risorsa per l'intera comunità - e veicolando un'idea di Milano policentrica, inclusiva e ricca di opportunità” commenta Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.