La nuova campagna della Lega del Filo d'Oro con Neri Marcorè

Per tanti bambini e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali comunicare con gli altri è quasi impossibile. Non vedono, non sentono e spesso convivono con altre disabilità, come quella cognitiva e motoria, che possono isolarli persino dagli affetti. Eppure, anche per chi è in questa condizione, esiste un luogo per entrare in relazione con gli altri e superare la barriera d’incomunicabilità e dell’isolamento: dal 1964, la Lega del Filo d’Oro è il punto di riferimento in Italia per le persone che non vedono e non sentono e le loro famiglie.

Il percorso

Insieme a loro viene predisposto un percorso personalizzato, lungo tutta la vita, per raggiungere il massimo dell’autonomia possibile. È un posto dove possono sentirsi a casa, ma spesso raggiungerla è un lungo viaggio.

Proprio come è stato per il piccolo Biagio Luigi e la sua famiglia - protagonisti insieme a Neri Marcorè e Renzo Arbore della nuova campagna 5 per mille #unaiutoprezioso dell’Ente – che hanno fatto un lungo viaggio, da Gela a Osimo, per trovare qualcuno che sapesse aiutare il bambino ad uscire dal suo isolamento, che fosse in grado di comunicare con lui, facendogli superare tutte le sue paure, compresa quella di essere accarezzato.

Dopo la prima diagnosi e un successivo trattamento intensivo, Biagio Luigi da 4 anni è uno degli ospiti del Centro Nazionale di Osimo, dove sta seguendo la scuola paritaria della Fondazione. La sua storia è un simbolo di come la Lega del Filo d’Oro - con i suoi educatori, psicologi, medici e terapisti - sia costantemente vicina alle famiglie delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.

Un obiettivo ambizioso

Tra gli obiettivi principali della Fondazione, c'è quello di potenziare la propria presenza a livello territoriale sia nell'aspetto quantitativo, aumentando cioè il numero delle attuali dieci Sedi, sia dal punto di vista qualitativo, potenziando cioè i servizi offerti. Per questo è fondamentale il contributo del 5 per mille, un gesto semplice e gratuito che si traduce in un #aiutoprezioso per chi non vede e non sente. Basta inserire nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 80003150424 e apporre la propria firma.

Nel 2021 le Sedi e i Servizi Territoriali della Lega del Filo d'Oro sono stati punto di riferimento per 694 utenti e le loro famiglie, anche se il servizio erogato, soprattutto a livello territoriale, è stato molto ridotto e diverso per i vincoli dovuti alla situazione pandemica. In particolare, il Centro Socio Sanitario Residenziale di Lesmo (MB), attivo dal 2004, è il punto di riferimento per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale delle regioni del Nord Ovest, dove vive circa il 16% delle persone sordocieche ed ha una capienza di 42 posti letto a tempo pieno. Nel 2021 ha ospitato nei diversi servizi 44 utenti e ha erogato 14.904 giornate effettive di prestazione. Il Servizio Territoriale è stato di riferimento per 80 utenti e le loro famiglie.