Non lontano da Milano c'è una piccola Provenza, ecco dove

A Usmate Velate, in Brianza, a meno di unora da Milano, esiste un piccolo angolo di Provenza con un grande campo profumato e dai colori pastello dove poter raccogliere direttamente il proprio mazzo di lavanda e portarla a casa. Un campo grande, con oltre 2 mila piante già in fiore; un campo che nei prossimi giorni sarà accessibile al pubblico.

L’azienda agricola Vertemara di Usmate Velate, dopo il successo riscosso l’anno scorso, ripropone l’appuntamento dell’apertura del maxi campo di lavanda. L’appuntamento è per domenica 23 giugno e per i 4 weekend successivi. “Sarà possibile raccogliere fiori – si legge sulla pagina Facebook dell’azienda agricola – fare foto, provare i nostri gelati e i prodotti a km zero”. Sono inoltre in programma attività e laboratori per i bambini e la visita della struttura. Il campo sarà aperto dalle 10 alle 19.

L’ingresso con la raccolta di 55 spighe di lavanda costa 5 euro, gratis per i bambini fino a 5 anni. Per informazioni telefonare al numero 392 4340730.