Carnival of Fools, la storia del rock milanese raccontata in un documentario

I Carnival of Fools sono stati un gruppo rock italiano formato nel 1988 a Milano. Il nome è ispirato a una poesia di Patti Smith. Il gruppo nacque su iniziativa di Mauro Ermanno Giovanardi, assieme a Marco Magistrali (basso), Max Donna (batteria) e Metello Orsini (chitarra, poi con i Massimo Volume), sostituito da Andrea Viotti.

Nella loro storia hanno pubblicato due ep Blues Get off My Shoulders, Love Will Tear Us Apart/Shadowplay (7" split con gli Afterhours), due album, Religious Folk, Towards the Lighted Town e una raccolt Blues Get off My Shoulder - The Anthology. Una storia di una generazione ispiratissima, negli anni in cui il Bloom di Mezzago era un riferimento live imprescindibile di una stagione rock irripetibile, e che ora viene raccontata in un documentario che verrà proiettato in anteprima sabato 15 giugno durante il Biografilm al Pop Up Cinema Arlecchino di Bologna. In autunno la pellicola arriverà anche a Milano accompagnata da una grande sorpresa discografica per i fan dei Carnival of Fools.

Un carnevale dei pazzi, dei sedotti e degli abbandonati

Anni Ottanta, Milano. Sotto la superficie della musica di plastica si agita un movimento turbolento, un magma creativo pronto a scoppiare in fenomeni che evadono le convenzioni della musica popolare “sanremese”. In questo clima nascono i Carnival of Fools, band post punk nata su iniziativa di Mauro Ermanno Giovanardi, già noto nel panorama underground internazionale. Documenti, filmati live, locandine, interviste a Manuel Agnelli, Violante Placido, Hugo Race, Paolo Mauri, Max Massimo Pirotta, Ermanno-Gomma Guarneri,Mox Cristadoro, Davide Sapienza , Cristina Donà’, Max Donna , Giovanni Versari , Luca Talamazzi , Andrea Viotti , Antonio Bacciocchi , Rita Oberti ,Daniela Giombini, Claudio Klaus Bonoldi,Giacomo Spazio, Carlo Albertoli, formano la testimonianza di un’avventura musicale durata poco più di un lustro e restituiscono il sapore dell’epoca, senza cadere nella trappola della nostalgia.

Un carnevale dei pazzi, dei sedotti e degli abbandonati (documentario) di Filippo D’Angelo, Mauro Ermanno Giovanardi riprese Ezio Riboni con la supervisione di Dimitris Statiris (Doc / Italy / 2024 / 93’)