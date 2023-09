Case museo: un circuito virtuoso nel cuore di Milano

Le quattro case museo, tutte situate nel centro di Milano, sono accomunate dalla generosità dei loro fondatori, che hanno messo a disposizione della collettività le loro abitazioni e le loro collezioni d’arte, e sono oggi luoghi di grande fascino. Visitarle permette di conoscere storie personali e scelte di gusto che riflettono anche l’evoluzione e la trasformazione della società cittadina. La nuova rete museale, nata da un accordo di programma sottoscritto nel 2004, è realizzata per volontà e in collaborazione con: Regione Lombardia e Comune di Milano e con il sostegno e il contributo di: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e Fondazione Cariplo.

Nato dalla passione del nobile collezionista milanese Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879), il Poldi Pezzoli è una delle più importanti e famose case-museo del mondo, a pochi passi dalla Scala e dalle vie del quadrilatero della moda. Aperta al pubblico nel 1881, amatissima sia dai milanesi che dal pubblico internazionale, la casa -museo incanta non solo per il fascino degli ambienti, che evocano le epoche del passato dal Medioevo al Settecento fino all’Armeria reinterpretata dall’artista contemporaneo Arnaldo Pomodoro, ma anche per la varietà e ricchezza delle raccolte. Capolavori di pittura, sculture, tappeti, pizzi e ricami, armi e armature, gioielli, porcellane, vetri, mobili, orologi solari e meccanici: oltre 5000 oggetti straordinari, dall’antichità al XIX secolo, immersi in una atmosfera magica. Continua

Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa museo frutto di una straordinaria vicenda collezionistica di fine Ottocento: i protagonisti sono due fratelli – i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi – i quali decisero di ristrutturare in stile neo-rinascimentale la dimora di famiglia nel cuore di Milano, oggi al centro del quadrilatero della moda. I fratelli Bagatti Valsecchi non si limitarono a selezionare una ricchissima collezione di opere d’arte e manufatti quattro-cinquecenteschi, ma vollero anche realizzare un suggestivo allestimento per la loro raccolta, così da creare una dimora ispirata alle abitazioni del Cinquecento lombardo. Aperta al pubblico dal 1994, la dimora di Fausto e Giuseppe è oggi una casa museo di grande fascino, dove l’antico dialoga in modo raffinato con alcuni aspetti avveniristici nel mondo dell’epoca – quali il riscaldamento, l’acqua corrente e la luce elettrica. Continua

Una residenza circondata da un silenzioso giardino nel centro di Milano, custode di capolavori d’arte, dove si respira ancora intatta l’atmosfera colta e vivace città tra le due guerre. Villa Necchi Campiglio è una delle quattro case museo di Milano. Costruita negli anni Trenta da Piero Portaluppi e considerata una delle prove meglio riuscite dello stile razionalista a Milano, la Villa Necchi Campiglio conserva buona parte gli arredi originali e si presenta arricchita da una straordinaria collezione d’arte che annovera opere dei grandi artisti del secolo scorso. Continua.

La casa museo Boschi Di Stefano è un museo del Comune di Milano che espone una parte della straordinaria collezione d'arte del Novecento raccolta da Antonio Boschi e Marieda Di Stefano. Si tratta di un luogo unico poiché le opere sono allestite negli spazi in cui erano state in origine collocate, cioè nell'appartamento di Antonio Boschi e Marieda Di Stefano al secondo piano della palazzina di via Jan 15, progettata da Piero Portaluppi tra il 1929 e il 1930. Continua