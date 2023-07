Cassina de Pomm, la custode dei segreti di una Milano d'altri tempi

Ci sono angoli di Milano rimasti quasi intatti rispetto alla sua crescita in tutti i sensi verticale. Piccole ma significative porzioni di una città perduta ma ancora capace di conservare schegge del suo passato, anche agircolo, come infatti suggerisce il nome di questo magico angolo rimasto quasi intatto almeno nel suo aspetto architettonico. La cassina de' Pomm faceva infatti parte di un articolato sistema di terreni destinato alla coltivazione di frutteti di mele, da cui deriva appunto il nome della cascina. Realizzata da Francesco Sforza nel XV secolo contestualmente alla piantumazione dei frutteti di mele, ampliata nel XVI secolo con la costruzione dell'ala padronale e restaurata nel corso XVIII secolo con la trasformazione in albergo, è tra le più antiche cascine rimaste intatte della città.

La cassina de' Pomm, grazie alla sua fortunata posizione, fu prima acquistata dalla famiglia nobiliare dei Marino e poi passò, nel Cinquecento, ai De Leyva (una delle figlie di Giovanni Marino, Virginia, andò infatti in sposa a Martino de Leyva: la loro figlia Marianna ispirò Alessandro Manzoni per il personaggio della Monaca di Monza de I promessi sposi). Successivamente i De Leyva stessi, nel XVI secolo, ampliarono la villa costruendo l'ala padronale, che venne destinata a zona adibita al soggiorno per villeggiatura.

Nel XVIII secolo, visto che si trovava lungo l'antica carrozzabile Milano-Monza. fu poi deciso di trasformare la cassina de' Pomm in un albergo. Non solo: iniziò inoltre a essere usata come punto di cambio dei cavalli lungo il Naviglio della Martesana, attività che proseguì fino all'avvento de trasporto moderno. Nel suo contesto di accoglienza, ospitò nel tempo personalità celebri in visita a Milano che la omaggiarono nelle loro opere: si possono infatti trovare riferimenti alla cascina nei lavori di Stendhal, Giacomo Casanova e Carlo Porta. Altre illustri nomi che pernottarono alla cassina de' Pomm furono Giuseppe Garibaldi e Napoleone Bonaparte. Cessata la funzione di albergo, fu trasformata in un'osteria.

La cassina de' Pomm nell'era moderna

A partire dagli anni Settanta e per tutto il decennio successivo, quando era in auge la cosiddetta "Milano da bere", divenne un ristorante alla moda frequentato da politici e personaggi dello spettacolo. Il Caffè Martesana è infine diventato una birreria, La Buttiga, mentre la restante parte del complesso architettonico è ora composta da alloggi residenziali.

Degno di nota è un piccolo ponte in ferro che scavalca il Naviglio della Martesana in corrispondenza della cassina de' Pomm e che è stato realizzato all'inizio del XX secolo. È chiamato, in dialetto milanese, el pont del pan fiss (ponte del pane sicuro) per via della presenza, nei suoi pressi, della fabbrica di candele Bonomi, ora non più esistente, che permetteva agli operai che vi lavoravano di avere un lavoro sicuro. Il ponte è stato chiuso dal 2021 dopo un tragico incidente che ha causato la morte di un uomo. Sull'area dove un tempo sorgeva tale stabilimento ora è presente un parco pubblico chiamato giardino Cassina de Pomm. Dell'antica fabbrica si sono conservate le mura di cinta, che delimitano ancora oggi i confini del parco.

Architettura

La cascina, situata in via Melchiorre Gioia lungo il Naviglio della Martesana poco prima che quest'ultimo inizi a scorrere sotto il manto stradale, si presenta come una tipica antica costruzione a corte. Il profilo esterno dell'edificio ha una sagoma poligonale che è frutto di ampliamenti e realizzazioni che sono avvenute nel corso dei secoli. Il corpo principale, che ha una forma trapezoidale, è a due piani e presenta degli abbaini nel sottotetto. Il cortile del corpo principale del complesso edilizio è caratterizzato da un porticato che un tempo ospitava le stalle per il cambio dei cavalli.

Il giardino

Il giardino, che prende il nome dallo storico edificio che sorge sulla riva opposta della Martesana e che fungeva da antica osteria e albergo, è collocato sull’area dismessa dell’industria Bonomi. Rappresenta il risultato di un compromesso tra esigenze legate al tempo libero ed esigenze di conservazione del verde e dei manufatti esistenti in particolare per quanto concerne la relazione con gli elementi architettonici della Martesana. Lo spazio è organizzato nella parte sud con un’area giochi per bambini, e nella parte nord con un campo da bocce. Il giardino, come detto, è chiuso, sui lati verso la Martesana e via Melchiorre Gioia, da un muro di cinta, con alcune finestre e un andamento non lineare residuo di un antico edificio.