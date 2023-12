Castello Sforzesco da brividi, tra fantasmi e leggende

Non solo la dama nera del Parco Sempione. Come ogni fortezza che si rispetti, anche il Castello Sforzesco sarebbe popolato da numerosi fantasmi: si tratta delle tante dame che vi hanno vissuto, tra cui Isabella d’Aragona e la strega Isabella da Lampugnano. Tra i fantasmi del Castello Sforzesco la storia più truculenta è quella di Bianca Maria Gaspardone, accusata di aver fatto uccidere uno dei suoi amanti per vendicarsi delle ingiurie da lui ricevute. Smascherata, la contessa di Challant venne condannata a morte e decapitata di fronte al Castello Sforzesco; la sua testa fu esposta come monito e secondo le leggende milanesi di tanto in tanto il fantasma di Bianca Maria sorseggerebbe il sangue dell’amante ucciso da un’anfora per poi perdere letteralmente la testa.

Secondo racconti tramandati da decenni, tutte queste anime in pena si manifesterebbero nel Castello. Il fantasma di Bona di Savoia si sarebbe manifestato più volte presso la torre quadrata, quello di Ludovico il Moro nei pressi della Ponticella del Duca, mentre presso la fontanella dei Leoni lo spirito di Bianca Sforza e presso il chiostro di Santa Radegonda quello di Bernarda Visconti.