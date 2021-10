Da Cavoli a merenda il nuovo menu autunnale

Cavoli a Merenda, storica location milanese in Corso Magenta 66, si prepara alla stagione autunnale.

Il ristorante si trova nascosto al piano nobile di un palazzo del settecento in pieno centro storico. L’atmosfera risulta segreta, romantica e delicata, riservata ad un numero contenuto di ospiti. Un vero e proprio gioiello da ammirare e assaporare.

Un’esclusività dovuta anche dall’organizzazione di un solo turno sia per pranzo che per cena. Il cliente potrà infatti godersi in tutta tranquillità, e intimità, i piatti di Vanessa Viscardi, proprietaria di casa e chef del ristorante. Vanessa vi aprirà le porte di Cavoli a Merenda, dirigendo, per ogni servizio, la magia dell’orchestra della sua incantevole cucina, con speciale attenzione per tutte le portate.

La natura come protagonista

Il ristorante di Cavoli a Merenda ha infatti come protagonista indiscussa “la natura”, seguendo per le sue creazioni il ritmo naturale di essa.

La missione dello chef è quella di garantire un’esperienza unica e stimolare la curiosità dei suoi ospiti attraverso menù sempre nuovi e attenti alle risorse che il territorio italiano offre stagionalmente.

Ed ecco i re indiscussi per la stagione autunno/inverno: funghi e castagne, che incontreranno tocchi delicati come gocce di yogurt, gorgonzola, patanegra, per la realizzazione di piatti come “i gamberoni scottati con porcini al Franciacorta su crema di patate rosse”.

“In autunno poi ovviamente arrivano le zuppe. Mi piace prepararle al ristornate ma anche per ti miei bambini. Zuppe saporite, ricche, che diventano piatti unici che si trasformano in una coccola. Perché alcuni piatti, se chiudi gli occhi diventano persone“. Queste le parole con le quali lo chef Vanessa descrive quasi come una poesia, i suoi piatti.

Ma le novità sono sempre di casa da Cavoli a Merenda, in quanto Vanessa ama scoprire sempre nuovi fornitori per portare nei suoi piatti il massimo dell’eccellenza.