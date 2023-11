Che fine ha fatto l'unico 7 stelle al mondo aperto in Galleria a Milano?

Era il 2007 quando a Milano fu annunciato il primo hotel al mondo "a 7 stelle". Un sogno in Galleria, nel salotto più nobile della metropoli, durato però solo una decina d'anni: le suite arrivavano già allora fino alla cifra record di 15mila euro a notte, con il lusso di avere a disposizione anche un maggiordomo e uno chef personale. L'avventura risale al 2005, quando Franco Rosso, figlio del "re dei tour operator", iniziò la scalata al Salotto investendo diversi milioni per la sua sontuosa riqualificazione.

Il nome era, appunto, solo un nome suggestivo e un ottimo specchietto per il marketing, senza alcuna certificazione 'ufficiale'. Secondo la classificazione alberghiera internazionale, il massimo raggiungibile per un hotel sono le "5 stelle L", ossia "alberghi di lusso in possesso di standard di classe internazionale". Una parabola arrivata all’apice con l’apertura in pompa magna del Seven Stars: "Milano batte Dubai", si scrisse all'epoca. Tuttavia, nel 2018, ingenti difficoltà finanziarie portarono alla vendita del Sevens Stars Galleria al miliardario svedese Alexander Vik e al conseguente fallimento della società Neves, ex Seven Stars Galleria Italia, dopo un tentativo andato a vuoto di ottenere il concordato preventivo.

Da qualche anno, per la precisione dal 2020, l’ambizioso progetto d’inizio Millennio è però tornato a splendere nelle più consone cinque stelle dopo un rinnovo totale e l’adozione di un nuovo concept. Lo stesso nome, Galleria Vik, allude alla location nel cuore della città ma anche alla scelta di utilizzare i cinque piani del lussuoso hotel come spazi espositivi per le mostra collettive di artisti riconosciuti ed emergenti.

Galleria Vik Milano dispone oggi di 89 camere e suite, progettate singolarmente per mostrare arte, decorazioni viste ed esperienze straordinarie. Ogni camera e suite è arricchita da installazioni artistiche di artisti italiani, uruguaiani e internazionali. Le pareti delle camere sono rifinite in stucco Veneziano, una lussuosa tecnica di design italiano, con venti diverse varianti di colore che completano l'arredamento della suite. L'hotel dispone di bagni dal design unico, alcuni sono vere e proprie installazioni artistiche mentre altri presentano marmi eccezionali. ?Tutte le camere sono dotate di bagno privato, aria condizionata, WiFi gratuito, telefono, frigobar, minibar, macchina del caffè, bollitore, cassaforte, set di cortesia, accappatoio, pantofole, asciugacapelli. Galleria Vik Milano è un Hotel d’Arte che vuole far vivere agli Ospiti un’esperienza straordinaria. I quadri all’interno delle camere sono una finestra alla scoperta di quest’edonistica atmosfera.

Galleria Vik Milano, con la sua ampia selezione d’arte contemporanea e design, opera sia come hotel di lusso che come vero e proprio museo privato, dando luogo così a uno degli hotel più originali ed esclusivi al mondo. La vasta mostra collettiva è distribuita sui cinque piani dell’hotel, incluso il ristorante Vik Pellico Otto, lo spazio espositivo privato 210 Gallery, e ogni stanza, che è un progetto site specific, studiato appositamente per quell’ambiente in particolare. La maggior parte delle opere d’arte che si trovano all’interno dell’hotel sono in vendita.