A Milano il nuovo negozio che personalizza il make up

Ha inaugurato da poco, nel cuore di Brera, City Lab Cosmetics, il primo laboratorio di cosmetica interattiva in Italia che incarna tutti i paradigmi futuri del beauty.

Un luogo dove l'esperienza è protagonista

City Lab Cosmetics è un luogo multifunzionale ed esperienziale dedicato alla cura di sé in cui tutti i beauty addicted potranno creare dal vivo il proprio prodotto cosmetico personalizzato con la guida di un esperto di laboratorio, divertendosi a scegliere tra diverse texture, tonalità e fragranze. Durante l’experience, della durata di circa un’ora, si assisterà alla realizzazione in laboratorio del proprio prodotto, esclusivo e personale, creato in base alle proprie preferenze ed esigenze.

Le esperienze tra cui scegliere

I clienti potranno scegliere tra tre esperienze beauty innovative:

- Lipstick. Durante l’experience, si potrà realizzare step by step il proprio rossetto, scegliendo la texture, creando il proprio colore, aggiungendoil principio attivo alla formula, l’aroma e molto altro. La customizzazione al massimo livello per un signature lipstick che diventerà il prodotto cult di ogni beauty case.

- Skincare. Un’ora di experience in cui scoprire il proprio tipo di pelle e come prendersene cura al meglio. Un esperto beauty analizzerà la pelle del viso e accompagnerà nella scelta della texture della crema e del siero viso. Una volta selezionati i principi attivi della formula e l’eventuale aggiunta di una delle fragranze disponibili, questi verranno realizzati direttamente insieme al formulatore R&D – per iniziare una beauty routine completamente dedicata e personalizzata.

- Armocromia. Un colore può cambiare tutto? Sì, secondo l’esperta armocromista che ogni martedì sarà a disposizione di chi desidera scoprire la stagione di riferimento del proprio incarnato, così da valorizzarsi con le giuste tonalità. Al termine dell’experience si riceverà una palette di ombretti selezionata in base al risultato dell’analisi di armocromia.