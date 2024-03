La classifica delle città italiane per ore di sole: Milano al 33° posto

Anche se negli ultimi anni piove purtroppo sempre meno, Milano non può essere certo definita una "città di sole". Se non altro perché nel nostro magnifico Paese ci sono località soprattutto al sud, dove i raggi del sole brillano tutto l'anno. Il portale 'Holidu' ha effettivamente passato al vaglio tutte le città italiane per individuare quali siano le più soleggiate nel 2023 (utilizzando i dati di World Weahter Online) e quale sia il numero medio di ore al mese.

E al primo posto, senza sorprese, troviamo proprio Catania, la città etnea con una media di 274,9 ore di sole al mese. Secondo posto per Siracusa, con 274,1 ore, terzo posto per Cagliari con 269,5 ore. A Milano spetta il 33° posto di questa splendente classifica 222 ore mese, rispetto al 2022, Milano ha guadagnato 6 posti al sole.

Questa classifica è stata fatta estraendo il numero medio di ore di sole al mese in ogni città per gli anni dal 2009 al 2023 disponibili, come detto, sul sito World Weather Online. Sono state prese sotto esame le 50 principali città italiane: le 47 più popolose con l’aggiunta dei tre capoluoghi di regione non rappresentati tra le prime 47 già selezionate, ossia Potenza per la Basilicata, Campobasso per il Molise ed Aosta per la Valle d’Aosta, in modo da rappresentare il più possibile l’intero territorio nazionale. A fini meramente informativi, sono stati anche inclusi il numero di abitanti per ciascuna località nonché il prezzo medio giornaliero per una casa vacanza per ogni località analizzata sul sito Holidu.it. In caso di un numero di ore di sole medie al mese equivalente tra due o più località, è stata data la precedenza in graduatoria alla città con un numero maggiore di abitanti.