Il pasto della giornata a cui gli italiani non possono rinunciare

Nonostante il forzato cambio di abitudini che ha caratterizzato gli ultimi due anni, c’è un’abitudine che non accenna a fermarsi: quella della prima colazione consumata fuori casa. Al bar, in pasticceria e ora anche per asporto, al primo pasto della giornata non si rinuncia mai.

Certo è che per cavalcare quest’onda bisogna avere ben chiare le esigenze dei clienti, che sono in continua evoluzione. La flessibilità negli orari e nei luoghi di lavoro ha portato a una conseguente flessibilità anche nell’orario di consumo. La colazione non è più relegata mattino presto.

Come cambiano i gusti degli italiani

E anche i gusti stanno cambiando: non più solo la nostra classica colazione continentale, ma anche quella anglosassone e in generale tutte le proposte internazionali prendono piede, per approdare poi alla varietà offerta in un brunch come si deve.

Altro aspetto fondamentale negli ultimi tempi è la fotogenicità: colori invitanti e presentazione che possa far venire l’acquolina in bocca anche in foto perché oramai tutto deve essere “Instagrammabile”. E le scelte nei consumi ricadono soprattutto su prodotti visti tramite questo canale.

Sì, perchè sono sempre di più i trend dei piatti instagrammabili, una tendenza che si fa sempre più concreta e che segnerà le tendenze in fatto di food.