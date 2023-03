Le colombe di Pasqua di Olivieri

Uno dei simboli della Pasqua è sicuramente la colomba Olivieri 1882. Già premiata dal Gambero Rosso come la Migliore Colomba Artigianale d’Italia nel 2019, l'interpretazione pasquale del lievitato realizzata dal pastry chef Nicola Olivieri, racconta al meglio la filosofia dell’azienda di famiglia: grande rispetto per la tradizione artigianale italiana, unita a un approccio contemporaneo che guarda al mondo e si ispira alla natura, alla moda e alle tendenze.

Le colombe proposte

Per la Pasqua 2023, i protagonisti delle colombe Olivieri 1882 diventano gli Agrumi italiani, declinati in tre diverse proposte per valorizzare al meglio le note aromatiche di ognuno di essi:

- Colomba Limone Vaniglia

L’unione perfetta tra due delle note aromatiche più utilizzate nel mondo della pasticceria, in particolare in quella italiana. Limone e Vaniglia si contendono la scena, in questo lievitato semplice ma sorprendente.

- Colomba Arancia, Mandarino e Cardamomo

Un vero inno d’amore nei confronti degli agrumi del sud Italia, a cui si aggiunge la nota aromatica del cardamomo, chiamata ad esaltare e completare il bouquet fresco e primaverile di questo dolce lievitato.

- Colomba Limone, Pistacchi e Amarene

Un abbinamento più ricco, in cui la nota persistente del limone si sposa con un altro prodotto del sud Italia, il pistacchio, e con la dolcezza e la piacevole acidità delle amarene candite.

Le colombe Olivieri sono disponibili sia nello store di Arzignano (VI) e all’interno di department store e gastronomie di eccellenza in tutta Italia e all’estero. E’ possibile acquistarle anche online, sullo shop ufficiale, con spedizione diretta in Italia e nel resto del mondo.