Come gestire i capricci dei bambini

Essere genitori a volte può rivelarsi una vera e propria sfida, soprattutto quando ci si ritrova a dover gestire dei montti critici del proprio figlio/a.

Quando, per esempio, si parla di capiricci, non sempre le parole sono il mezzo più efficace per comunicare con i bambinim anzi, a volte il silenzio e il linguaggio non verbale possono diventare le strategie migliori nelle situazioni di conflitto.

Come gestire l'emotività

Nei momenti di crisi di pianto di un bambino, per esempio, i genitori rischiano di perdere la pazienza di lasciarsi sopraffare dall'emotività, pronunciando a volte frasi inopportune e di cui, poi, si pentono. Può succedere infatti che la rabbia prenda il sopravvento, ma in questo modo il confronto con il bambino viene compromesso: il piccolo, sentendosi attaccato, si ostinerà ancora di più sulle proprie posizioni; oppure cederà, ma solo per effetto delle minacce.

Recuperare la calma

La scelta di rimanere in silenzio, in questi casi, può rivelarsi efficace: da un lato il genitore avrà il tempo di ritrovare la calma ed eviterà di pronunciare parole “sbagliate”, dall’altro il bambino sarà “contagiato” dalla tranquillità dell’adulto e sarà invogliato a un dialogo pacifico e collaborativo.

E' importante, infatti, fornire ai bambini una guida precisa e sicura, impartendo regole con frasi brevi e chiare accompagnate da gesti facilmente riconoscibili. Questo non significa usare la propria voce urlando ma assumere un tono fermo e sicuro, deciso, non alterato dalla rabbia e dalla disperazione.

Rassicurare il bambino durante le sue crisi

Se il bambino esplode in una specie di crisi isterica, i genitori devono tenere conto che la parte emozionale del cervello non è ancora bene sviluppata e che quindi ha perso il controllo. L'atteggiamento migliore è rassicurarlo con un abbraccio e contenerlo.