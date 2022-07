CityLifers Summer Game, il nuovo concorso di CityLife

Sedici giorni di shopping “premiante” a CityLife Shopping District: dal 16 al 31 luglio approfittare dell’offerta premium del distretto milanese dello shopping permetterà anche di tentare la sorte per vincere gift card e capsule collection a tema CityLifers.

L'appuntamento

Dopo il successo della scorsa edizione, l’appuntamento con la fortuna torna anche quest’anno con una formula che include non solo i negozi ma anche i ristoranti aderenti all’iniziativa. Con una spesa minima di 20 euro, in un massimo di due scontrini cumulabili emessi lo stesso giorno, si avrà diritto ad un instant win con un limite di 5 tentativi al giorno.

In palio i premi della speciale capsule collection da veri CityLifers, ideata per l’estate 2022 e composta da telo mare, borsa, visiera, camicia, gonfiabili, giochi per il mare e speaker. Oppure una gift card da €25 e €50 e spendibile fino al 30 settembre 2022 negli store dello Shopping District.

E con uno scontrino superiore a 500 € si avrà diritto ad una giocata extra, per un massimo di due al giorno, per aggiudicarsi uno dei premi speciali: la gift card da 100 euro o il trolley CityLifers.

Tra fenicotteri e granchi

In occasione del CityLifers Summer Game, l’intero mall verrà inondato da un mood estivo, popolandosi di fantasiosi personaggi: 6 maxi gonfiabili a forma di fenicottero, granchio, paguro, polpo, coccodrillo e pesce palla saranno infatti i co-protagonisti del premio social. Basterà scattare una foto accanto a uno di loro e postarla con l’hashtag #citylifersinvacanza per partecipare all’estrazione di un Apple Watch.

Il CityLifers Summer Game rappresenta un’opportunità in più per visitare CityLife Shopping District e provare l’esperienza di acquisto negli store dei più conosciuti brand nazionali e internazionali, ma anche l’offerta gastronomica dei ristoranti presenti della Food Hall, che spaziano dalla cucina tradizionale a quella fusion e etnica.

E non c’è niente di più facile che raggiungere lo Shopping District senza stress da parcheggio: basta prendere la Metro Linea 5 - e scendere alla fermata Tre Torri, che permette l’accesso diretto a Piazza Tre Torri. Oppure utilizzare il parcheggio interrato che offre 2 ore di sosta gratuita a fronte di un qualsiasi acquisto nei punti vendita dello Shopping District.