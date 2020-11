Natale 2020, uno speciale concorso per i bambini dedicato al Presepe 2.0

In occasione dell'arrivo del Natale, il Centro Missionario dei Cappuccini di Milano propone anche quest'anno ai bambini fino ai 13 anni una sorta di gara tra chi riesce a comporre un proprio personale presepe con soluzioni originali. Quest'anno, per la seconda edizione, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, il concorso si svolgerà on line, da qui il titolo Crea il tuo Presepe 2.0. Gli elaborati saranno valutati per novità del progetto e utilizzo di materiali di recupero. Massima libertà riguardo la dimensione e la fantasia.

Come inviare le foto del presepe

I manufatti dovranno essere inviati in foto per email a ced@missioni.org entro mercoledì 23 Dicembre e saranno pubblicati sul sito del centro missionario www.missioni.org, dove si potrà votare per un solo presepe fino al 6 Gennaio 2021.

Il vincitore si aggiudicherà un bellissimo presepe etnico, a significare come la tradizione del presepe sia universale, un simbolo di valori assoluti come la pace, la la solidarietà e l’amore. Il concorso è proposto in Lombardia perché il Centro Missionario dei Cappuccini di Milano opera per l'animazione missionaria e il sostegno alle attività dei Cappuccini Missionari di questa Regione nel mondo.

Il Centro Missionario dei Frati Cappuccini di Milano

I Frati Minori Cappuccini (ordine nato nel 1528), attraverso il Centro Missionario di Milano, operano per l'animazione Missionaria e il sostegno alle attività dei Cappuccini Missionari della Lombardia nel mondo, con progetti di Evangelizzazione, Promozione Umana e Sostegno a Distanza. Il Centro Missionario ha sede nel Convento di Piazzale Cimitero Maggiore 5. Le opere vengono seguite direttamente dai Missionari in loco, perché conoscono le realtà, verificano le esigenze e formulano i progetti. Al Centro Missionario si attuano iniziative volte a trovare i sostegni necessari per la loro realizzazione. Attualmente, i Cappuccini Missionari della Lombardia sono presenti in Brasile, Costa d’Avorio, Camerun, Etiopia e Thailandia, India ed Emirati Arabi.