Le coperte cucite a mano in Piazzetta Reale per contrastare la violenza sulle donne

Il No alla violenza sulle donne corre sul filo e si combatte a colpi di ferri e uncinetto. Con cinquemila coperte multicolore, stese in piazzetta Reale a Milano il 2 ottobre a formare una straordinaria installazione, si raccolgono fondi per reinserire nella società le donne che hanno subito violenza.

L'iniziativa nasce da un progetto di Viva Vittoria Milano, patrocinato dal Comune di Milano e sostenuto da Daria Colombo, Delegata del Sindaco per le Pari opportunità di genere e dall'Assessorato alla cultura. Chiunque potrà portare a casa una o più coperte versando un'offerta. L'intero ricavato andrà a Telefono Donna e Svs Donna aiuta donna onlus. Nel corso della manifestazione si terrà un'asta dove saranno proposte le coperte realizzate dalle mani più esperte.

L'iniziativa

Il via al progetto milanese contro la violenza sulle donne è stato dato nel gennaio del 2020 quando la onlus Viva Vittoria Brescia ha delegato Enrica Bologni (Parole e punti), Nicoletta Cobolli, Nicoletta Confalonieri (Sferruzzamente), Alba Gallizia e Ornella Turco a chiamare a raccolta i concittadini per realizzare uno o più quadrati di cm 50x50. Il messaggio ha catturato tantissime donne e uomini (anche fuori dai confini della città e all'estero) che hanno contribuito all'iniziativa realizzando i quadrati nei knit cafè, nei Centri Milano Donna del Comune e in decine di sedi associative e poi a casa, costretti dalla pandemia. Spediti per posta o consegnati nei diversi negozi che si sono resi disponibili alla raccolta, i ventimila quadrati, firmati ciascuno con il nome di chi lo aveva realizzato, sono confluiti nello spazio di Viva Vittoria Milano in via Amatore Sciesa 20 (offerto da InvestiRE SGR/Fondazione Cà Granda) dove i volontari li hanno cuciti a quattro alla volta con un filo rosso a formare migliaia di coperte.

Gli altri progetti

Questo non è il primo progetto di Viva Vittoria contro la violenza sulle donne. La onlus, nata a Brescia nel 2015 e guidata da Cristina Begni, Silvia Lumini e Roberta Palmieri, si prefigge di sensibilizzare l'opinione pubblica invitando alla partecipazione, all'unione e alla condivisione. Il quadrato realizzato da ciascuno e firmato con il proprio nome è il simbolo del No alla violenza; il filo rosso con cui vengono uniti a quattro a quattro in coperte è il simbolo dell'unione.

La prima manifestazione si è tenuta in piazza Vittoria a Brescia con uno straordinario successo. Da allora il testimone è passato a venti città italiane, arrivando fino a Odenwald in Germania. Nel 2021 Viva Vittoria si terrà anche a Bologna, Roma, Sassari, Empoli e Varese.