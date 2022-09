A Milano i corsi di autodifesa, dove e quando

L’organizzazione no profit fondata da Mario Furlan scende nuovamente in campo con un’iniziativa a supporto dei cittadini del capoluogo lombardo. I corsi saranno incentrati sul “wilding”, ovvero l’autodifesa istintiva e psicofisica. In occasione della prima lezione, in programma il 17 settembre presso il Municipio 1, ci sarà anche la testimonial Jo Squillo e Mattia Abdu, presidente del Municipio stesso. “Ringrazio i City Angels per questa iniziativa utile alla serenità e al benessere dei cittadini”, afferma l’Assessore Martina Riva. “Psicologia e prevenzione sono i capi saldi su cui è costruita questa tecnica di difesa”, prosegue Furlan

Il corso

Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, patrocinato dai Comuni di Milano e Monza e da tutti i Municipi della metropoli meneghina: questa è l’ultima importante iniziativa messa in campo da City Angels, organizzazione no profit fondata da Mario Furlan nel 1994. Giunto alla sua sesta edizione, il corso sarà tenuto proprio dal noto founder e si concentrerà sul “wilding”, ovvero l’autodifesa istintiva e psicofisica. “Il wilding è una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare – afferma Furlan - In poche parole, è la difesa personale che risveglia il tuo istinto di sopravvivenza. E si basa sulle 2P, vale a dire psicologia e prevenzione. Per questo il wilding è l’autodifesa che imparano i City Angels nel loro corso di formazione. Il corso di difesa personale è interattivo, dura circa 90 minuti e verrà ripetuto in ciascuno dei Municipi di Milano”. Il tutto sarà anche divertente perché i presenti si improvviseranno borseggiatori, scippatori e bulli per calarsi nella mente del delinquente e per osservare le reazioni delle “vittime”.

Un'iniziativa dedicata a tutti

"Ringrazio i City Angels per questa iniziativa che pensa alla serenità e al benessere dei milanesi, puntando a coinvolgere soprattutto donne e giovani - dichiara l'Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva – Grazie a queste lezioni non vogliamo tanto dare una risposta fisica, bensì più mentale e psicologica a situazioni critiche e di pericolo, in cui tutti noi possiamo trovarci nostro malgrado. Si tratta, quindi, di un metodo che permette di acquisire maggiore autostima e risolutezza".

Il calendario delle lezioni

ornando alla logistica delle lezioni, tutto si svolgerà all’aperto nelle seguenti date: sabato 17 settembre (dalle 15 alle 16.30, presso i Giardini Montanelli, e dalle 17 alle 18.30, presso il Giardino Cassina de Pomm, passando da via Melchiorre Gioia); domenica 18 settembre (dalle 11 alle 12.30, presso i giardini di Piazzale Gobetti, dalle 15 alle 16.30, presso il giardino pubblico Nervesa, e dalle 17 alle 18.30 in Viale Tibaldi 45); sabato 24 settembre (dalle 15 alle 16.30, in Via Solari presso il parco Don Giussani, e dalle 17 alle 18.30 in zona Giardino dei Giusti) e domenica 25 settembre (dalle 11 alle 12.30 in Piazza Axum e dalle 15 alle 16.30 in via Taccioli 31).

In occasione del primo appuntamento, in programma il 17 settembre, sarà presente la testimonial dell’iniziativa, ovvero la cantautrice, presentatrice televisiva e attivista per i diritti delle donne Jo Squillo. Alle ore 15 lei, Mario Furlan e il Presidente del Municipio 1, Mattia Abdu, daranno il via ufficiale al corso e faranno la foto di rito insieme ai partecipanti. Ciascuna sessione verrà introdotta dal Presidente del Municipio di riferimento o da un suo rappresentante. Per garantire il massimo realismo, si verrà al corso di autodifesa con gli abiti che si indossano tutti i giorni. “Vanno bene anche le scarpe con il tacco, la gonna stretta e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento. Mi aspetto che anche quest’anno partecipino molte donne, persone sopra i 40 anni e ragazzini - aggiunge Furlan - Perché il wilding è più mentale che fisico. Pertanto è l’ideale per chi, pur non essendo particolarmente forte o agile, vuole comunque imparare un metodo efficace per difendersi”. Lavorando sulla psiche, il wilding aiuta inoltre ad acquisire sicurezza, autostima, assertività e consapevolezza.

Come partecipare

Cosa serve per partecipare? Basta inviare una mail a info@wildingdefense.com. Per concludere, un aspetto importante: ciascuna lezione è a numero chiuso (massimo 30 persone).