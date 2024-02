Milano by Night: 3 appuntamenti da non perdere prima del weekend

Un mese di febbraio ancora nel segno della musica, del cinema, dell'arte e delle mostre. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Milano. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti eventi offerti in questi ultimi giorni del mese in città e dintorni.

1 . Picasso al Mudec

Il grande artista non considerava come "primitiva" l'arte che lo ispirava, non vedeva un ‘prima’ e un ‘dopo’ nell’arte. “Non c’è né passato né futuro nell’arte – sottolineava –. Se un’opera d’arte non può vivere sempre nel presente, non ha significato”. Pablo Picasso infatti seppe, più di ogni artista della sua generazione, comprenderle e reinventarle. Con questa mostra il Mudec propone al pubblico di leggere la ricchissima produzione di Picasso – dalle opere giovanili fino alle più tarde – alla luce del suo grande interesse per le fonti artistiche ‘primigenie’, per l’‘arte primitiva’, e racconta questa costante rielaborazione intellettuale e l’eredità artistica della sua visione attraverso un progetto espositivo appositamente pensato per essere ospitato nel Museo che racconta le culture del mondo e la loro reciproca e costante influenza. Continua

2 . Love

Love: the Immersive Experience arriva finalmente a Milano dal 14 febbraio al 1 settembre 2024. Una straordinaria esperienza interattiva, colorata e divertente adatta a tutta la famiglia, che racchiude in oltre 1500 metri quadri l’esposizione che racconta l’Amore Universale, declinato in tutte le sue sfaccettature: Amore per la natura, per il buon cibo, per sé stessi, per gli amici, per la bellezza e, in generale, per il divertimento. Un’experience unica anche e soprattutto rigorosamente “instagrammabile” all’interno del primo Next Museum d’Italia. Tra luci, colori e scenari ogni dettaglio sarà fotografabile e condivisibile sui social, rendendo il visitatore protagonista dell’esposizione stessa. Continua

3 . Space Dreamers