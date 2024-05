Le 5 migliori gite non lontano da Milano per il secondo weekend di maggio

Quello che ci aspetta è un weekend di maggio con il meteo che dopo tanta pioggia promette una tregua almeno sino a lunedì.. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo inizio di maggio. Qualche meta per trascorrere all'aperto un bel fine settimana di primavera.

1 . Il borgo fantasma

Santa Margherita esercita un fascino irresistibile sulle persone. Quando sarà nuovamente raggiungibile via terra (ciclopedonale da Osteno di prossima costruzione e funicolare) e da lago (riattivazione pontile e fermata della Navigazione) tutti potranno nuovamente goderne". Scrive così il Comitato Funicolare Lanzo Intelvi commentando un post su Facebook di Mauro Aguiari sul gruppo "Case abbandonate". Santa Margherita, che nel XVII secolo era utilizzato come lazzaretto per gli appestati, era in origine raggiungibile solo via lago. Tra il 1907 e il 1977 l'accesso alla frazione (formata da un piccolo nucleo di case, alcune ville a lago, qualche cantina, una chiesa e due caserme della Guardia di Finanza era possibile anche via terra e attraverso una funicolare in collegamento con Lanzo d'Intelvi. Continua

2 . Monastero di Cairate

Il Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate, a soli 40 chilometri dal centro di Milano, vi aspetta per svelarvi i suoi antichi segreti: in epoca romana il sito era occupato da una villa rustica, poi, nell’Alto Medioevo venne fondato il monastero benedettino femminile che rimase attivo fino all’età napoleonica. Le visite, svolte a cura di Pro Loco Cairate, vi permetteranno di conoscere uno dei più importanti ex-monasteri benedettini delle Provincia di Varese e la leggenda della mitica fondatrice longobarda Manigunda. Continua

3 . Passerella e Ponte Tibetano

Visitare Dossena, nel cuore della Valle Brembana, a meno di due ore d'auto da Milano, significa immergersi in un microcosmo ricco di storia, arte e cultura

incastonato nella incontaminata cornice naturale delle Prealpi Orobiche. Un luogo magico che offre anche due preziose attrazioni: Il ponte tibetano più lungo del mondo e la passerella sospesa nel vuoto. Percorrere il Ponte Tibetano di Dossena è un’esperienza unica. Il Ponte nel Sole è un punto di vista inedito e mozzafiato sui paesaggi suggestivi delle Prealpi Orobiche, con le vette dei monti Grigna, Gioco e Alben, e il fondovalle di San Pellegrino. La passerella si sporge per 12 metri oltre il profilo della montagna: i panorami sono davvero mozzafiato e lo sguardo si perde tra i laghi Briantei, il lago di Como (ramo lecchese) e le Alpi. Continua

4 . Belvedere

Un panorama davvero unico, consigliato anche da Regione Lombardia (qui tutte le opzioni per questa escursione). Questa passeggiata è molto semplice e adatta alle famiglie con bambini in tutti i periodi dell'anno. Il Belvedere è punto panoramico straordinario che si trova in Valsassina, ai Piani Resinelli. Per chi parte da Milano si consiglia di arrivare a Abbadia Lariana (nel lecchese) e da qui prendere il sentiero per il Belvedere. Quando ci sono giornate molto nitide si vede anche la Madonnina del Duomo di Milano. Continua

5 . Lago di Mezzola

Il lago di Mezzola (in lombardo Lagh de Mezzoeula) si trova a nord del lago di Como, dal quale è separato dall'ultimo corso del fiume Mera che scorre nel lembo occidentale del Pian di Spagna, ultimo pianoro della Valtellina formatosi dai sedimenti deltizi dell'Adda e del Mera stesso. Circa il 20% delle acque del lago di Como proviene da questo lago. La portata in entrata della Mera è di circa 20 metri cubi al secondo, in uscita di circa 24, grazie al contributo degli altri affluenti che, pur avendo un corso relativamente breve, portano al lago un discreto volume d'acqua. Continua

