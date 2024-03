Weekend di Pasqua: 5 cose da fare a Milano quando piove

Si prospetta un lungo fine settimana pasquale di pioggia che potrebbe diventare comunque una bella occasione per riscoprire alcuni tesori di Milano e dei suoi dintorni. Ne abbiamo scelti alcuni tra quelli che abbiamo raccontato in questi mesi sulle nostre pagine. Molti noti altri meno ma tutti assolutamente da scoprire o riscoprire in questo weekend di fine marzo.

1 . Santa Maria delle Grazie

Tra le tante attrazioni che offre Milano, metropoli d'arte spesso sottovalutata, non può certo sfuggire l'immenso patrimonio architettonico e pittorico del complesso della Basilica di Santa Maria delle Grazie, situato nel pieno centro meneghino. Un luogo di una bellezza dirompente da ogni punto lo si osservi. La chiesa di Santa Maria delle Grazie è una basilica e santuario situata a Milano, appartenente all'Ordine Domenicano e facente capo alla parrocchia di San Vittore al Corpo. L'architettura della tribuna, edificata fra il 1492 e il 1493 per volere del Duca di Milano Ludovico il Moro come mausoleo per la propria famiglia, costituisce una delle più conosciute realizzazioni del Rinascimento in Lombardia. Continua

2 . La Cripta San Sepolcro

Milano è una grande città ricca di tesori che alcuni casi hanno rivisto la luce solo di recente. Tra questi certamente troviamo la Cripta della Chiesa di San Sepolcro, posta accanto alla Pinacoteca Ambrosiana, cuore pulsante della Milano più antica e sognante. Riaperta al pubblico nel 2016, dopo cinquant’anni, successivamente la cripta è stata oggetto di un complesso intervento di restauro finanziato dal MIBAC e terminato nella tarda primavera del 2019, volto principalmente al recupero delle superfici decorate. Continua

3 . Case Museo

Le quattro case museo, tutte situate nel centro di Milano, sono accomunate dalla generosità dei loro fondatori, che hanno messo a disposizione della collettività le loro abitazioni e le loro collezioni d’arte, e sono oggi luoghi di grande fascino. Visitarle permette di conoscere storie personali e scelte di gusto che riflettono anche l’evoluzione e la trasformazione della società cittadina. La nuova rete museale, nata da un accordo di programma sottoscritto nel 2004, è realizzata per volontà e in collaborazione in primis di Regione Lombardia e Comune di Milano Continua

4 . Acquario Civico

Milano è una metropoli a cui manca solo il mare. Ma che spesso dimentica la propria storia e l'enorme ricchezza del suo patrimonio museale. Non fa eccezione il uso l'Acquario e Stazione Idrobiologica, tra i più antichi al mondo, ha sede in via Gadio in un palazzo liberty viennese accanto all'Arena Civica, nel Parco Sempione. Dopo il restauro, terminato nel 2006 in occasione del centenario, lo spazio interno include percorsi didattico-espositivi con numerose vasche d'acqua dolce e marina che contengono più di cento specie di organismi acquatici.

5 . Cupola Schiaparelli

Non c'è solo il Planetario, con tutte le sue attività spaziali, a Milano c'è un luogo magico dove le stelle hanno iniziato a osservarle molto prima e che forse non tutti conoscono: il MusAB, ovvero il Museo Astronomico di Brera. La collezione esposta nel Museo si è costituita nel corso dei decenni per iniziativa di alcuni direttori dell’Osservatorio di Brera interessati alla storia dell’astronomia, a partire da Schiaparelli, che hanno raccolto nel corridoio di ingresso dell’Osservatorio alcuni degli strumenti più significativi utilizzati dagli astronomi di Brera dalla metà del Settecento in poi. Continua