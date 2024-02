Weekend: 5 cose da fare a Milano quando piove

Si prospetta un fine settimana di pioggia che potrebbe diventare comunque una bella occasione per riscoprire alcuni tesori di Milano. Ne abbiamo scelti alcuni tra quelli che abbiamo raccontato in questi mesi sulle nostre pagine. Noti, altri meno ma tutti assolutamente da scoprire o riscoprire in questo weekend di fine febbraio.

1 . Bagatti Valsecchi

Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa museo frutto di una straordinaria vicenda collezionistica di fine Ottocento: i protagonisti sono due fratelli – i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi – i quali decisero di ristrutturare in stile neo-rinascimentale la dimora di famiglia nel cuore di Milano, oggi al centro del quadrilatero della moda. I fratelli Bagatti Valsecchi non si limitarono a selezionare una ricchissima collezione di opere d’arte e manufatti quattro-cinquecenteschi, ma vollero anche realizzare un suggestivo allestimento per la loro raccolta, così da creare una dimora ispirata alle abitazioni del Cinquecento lombardo. Aperta al pubblico dal 1994, la dimora di Fausto e Giuseppe è oggi una casa museo di grande fascino, dove l’antico dialoga in modo raffinato con alcuni aspetti avveniristici nel mondo dell’epoca – quali il riscaldamento, l’acqua corrente e la luce elettrica. Continua

La tribuna d’onore progettata dal Canonica per ospitare la famiglia dell’imperatore francese nelle occasioni pubbliche, è un piccolo gioiello neoclassico ancora da scoprire, circondato dal verde del parco cittadino più grande di Milano. Affidata in concessione al FAI dal Comune di Milano, nel 2015. All’interno, di Villa Appiani, un salone d’onore decorato con marmi, cristalli e un fregio continuo che rievoca i cortei trionfali dei bassorilievi romani di età imperiale, dipinto alla maniera del pittore neoclassico Andrea Appiani da cui la Palazzina prende il nome. Il FAI la apre al pubblico con visite guidate e appuntamenti spesso dedicati ai bambini per scoprire e godere di un gioiello neoclassico immerso nel verde e nella storia di Milano. Continua

Non c'è solo il Planetario, con tutte le sue attività spaziali, a Milano c'è un luogo magico dove le stelle hanno iniziato a osservarle molto prima e che forse non tutti conoscono: il MusAB, ovvero il Museo Astronomico di Brera. La collezione esposta nel Museo si è costituita nel corso dei decenni per iniziativa di alcuni direttori dell’Osservatorio di Brera interessati alla storia dell’astronomia, a partire da Schiaparelli, che hanno raccolto nel corridoio di ingresso dell’Osservatorio alcuni degli strumenti più significativi utilizzati dagli astronomi di Brera dalla metà del Settecento in poi. Continua

2 . Museo Poldi Pozzoli

Le quattro case museo, tutte situate nel centro di Milano, sono accomunate dalla generosità dei loro fondatori, che hanno messo a disposizione della collettività le loro abitazioni e le loro collezioni d’arte, e sono oggi luoghi di grande fascino. Visitarle permette di conoscere storie personali e scelte di gusto che riflettono anche l’evoluzione e la trasformazione della società cittadina. La nuova rete museale, nata da un accordo di programma sottoscritto nel 2004, è realizzata per volontà e in collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Milano. Continua

3 . Torre Branca

Negli anni ‘30 la città che sale costruisce il suo totem nella radura del Parco Sempione. Disegnata da Gio Ponti, la torre è considerata una vera opera d’arte in cui l’architettura moderna e la tecnica nuova trovano un punto di contatto. Esile e trasparente, vera “sfida” architettonica, viene eretta a tempo di record, in soli due mesi e mezzo nel 1933, in occasione della V mostra Triennale, insieme a sei grandi “archi isolati”, temporanei, progettati da Sironi. Milano acquista così l’esclusiva europea di una esposizione internazionale triennale. Continua

4 . Casa Manzoni

Alessandro Manzoni, considerato uno dei maggiori scrittori di tutti i tempi per il suo celebre romanzo I promessi sposi, caposaldo della letteratura italiana, ha vissuto nella sua lunga esistenza in molte case, ma l’unica che possa essere considerata veramente sua è quella di via Morone 1 a Milano. Dopo il matrimonio con Enrichetta Blondel (1808) e la nascita di Giulietta, lasciando quasi definitivamente Parigi, nel 1810 la famiglia Manzoni trova una provvisoria sistemazione in via San Vito al Carobbio n. 3883, e poi una più gradita ospitalità nel palazzo Beccaria, al 6 (allora n. 1571) di via Brera: qui, dove era nata Giulia, il 21 luglio 1813 nacque il secondogenito Pietro. Continua

5 . Sepolcreto

Sotto la chiesa della Beata Vergine Annunciata a Milano, si estende una vasta cripta affrescata dal pittore Volpino nel 1637, delle cui decorazioni purtroppo si conserva solo qualche traccia. A un piano ancora inferiore rispetto alla cripta si trova il sepolcreto, utilizzato per tumulare i resti dei degenti deceduti nell’Ospedale fino alla fine del Seicento (si stima che custodisca i resti di circa 150mila individui). Le camere sepolcrali furono poi ripristinate durante le Cinque Giornate di Milano per seppellire i morti in battaglia, poiché, a causa dello stato d’assedio, non era possibile raggiungere i cimiteri suburbani. Continua