Che cosa regalano gli italiani a San Valentino

Nei giorni a ridosso della festa degli innamorati l’attenzione si concentra sulla ricerca del regalo perfetto, ma in quello successivo si cerca il valore del dono ricevuto. Lo ha rivelato un’analisi di Trovaprezzi.it.

Le tipologie di regalo

Tecnologico, romantico, originale o sexy, il regalo è il modo ideale per arrivare dritto al cuore del partner. Qualunque sia la ragione che spinge gli italiani a comprare un regalo per San Valentino, non ci sono dubbi che questa festa rientri ancora oggi tra le principali ricorrenze del Bel Paese.

Di questo beneficia l’economia: Mastercard – nella sua ricerca LoveIndex 2021 – ha rivelato una crescita degli acquisti a ritmo costante nel corso degli ultimi dieci anni, nonostante la pandemia. Questa tendenza si è concretizzata in un incremento del 200% della spesa sostenuta in occasione del giorno di San Valentino e in un +260% se consideriamo il numero degli acquisti effettuati (con grande attenzione sempre per fiori e ristoranti).

Ricevere un regalo fa piacere a tutti, però spesso si ricevono anche doni non graditi o inaspettati. In questi casi, avendo ricevuto qualcosa di inatteso, viene spontaneo almeno accertarsi del valore economico del prodotto.

La verifica del valore dei regali

Secondo l’analisi di Trovaprezzi.it gli italiani utilizzano lo strumento di comparazione di prezzi anche per verificare il valore dei regali ricevuti. Prendendo in esame gli andamenti dello scorso anno, sono evidenti gli incrementi di ricerca nella giornata del 15 febbraio (se confrontati con i giorni precedenti) riconducibili ad alcune tipologie di regalo per gli innamorati.

Tra le categorie dedicate ai prodotti tech, la crescita maggiore delle ricerche è evidente per i PC con il +44,3% (15 febbraio vs 13 febbraio) e per la categoria Fotocamere Digitali (+33,8% per lo stesso periodo), dove ha riscosso particolare successo la fotocamera Sony A7 IV (+333,3%). Un forte aumento di ricerche (+20,2%) è emerso anche per i notebook, con il MacBook Air M1 di Apple (+1.175%) come prodotto di punta. Interessante anche la crescita per la categoria Cuffie e Microfoni (+17,4%), soprattutto per gli auricolari senza fili Sony WF 1000XM3 (+350%) e Oppo Enco Air W32 (+283,3%). Infine non manca mai interesse per gli smartphone, che registrano una crescita del 15,2%.

Tra i prodotti di bellezza, invece, l’aumento di ricerche è stato del 25,8% nella categoria Prodotti per il Corpo, seguito da Prodotti per il Viso (+16,8%) e Prodotti per i Capelli (+15%). Tra gli articoli di make-up (+12,3%), il mascara My Happy Toy di Diego Della Palma è stato il prodotto che ha visto la crescita maggiore (+200%).