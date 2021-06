Milano, in città arriva la creatività. Il progetto dedicato a minori e persone fragili

Ha preso il via ad inizio giugno “Creatività in città”, il progetto, avviato sul territorio del Comune di Milano, vedrà protagonisti minori stranieri, persone fragili, adolescenti e le comunità territoriali. Riattivare nuove socialità a partire dalle giovani generazioni e dalle persone con fragilità che più hanno subito la pandemia è la finalità dell’intervento, che sarà attivo per un anno in varie zone

della città.

I partner di progetto sono l’associazione Passi e Crinali, Oltrespazio, Duetti e 1⁄2 e Caminante: tutti enti del privato sociale da anni attivi sul territorio in percorsi sociali, culturali e di sviluppo dicomunità che, grazie al supporto di Fondazione di Comunità Milano, hanno potuto avviare questo ambizioso progetto.

Le attività

Le attività progettuali partiranno dall’utilizzo di strumenti e metodologie attive e partecipative per coinvolgere i beneficiari e renderli protagonisti nelle comunità di appartenenza; verranno proposti loro percorsi formativi ed esperienziali, attraverso i quali verrà coinvolta poi anche la cittadinanza.

Laboratori di circo e teatro di strada, realizzazione e post produzione di video, laboratori di fotografia e percorsi di teatroterapia accompagneranno i beneficiari nell’acquisizione di competenze artistiche e comunicative e nelle esperienze di protagonismo e di attivazione verso le proprie comunità territoriali di riferimento. Accompagnare passo passo persone fragili o vulnerabili a diventare soggetti competenti nei propri ambiti e quindi a divenire “esperti” che mettono il proprio tempo a disposizione di cittadini e cittadine realizzando performances, mostre, attività culturali e reportage. Come sfondo di tutte le azioni, la rilettura da parte dei beneficiari coinvolti dei propri vissuti e della propria esperienza nel periodo di pandemia: analisi, racconti e traduzioni pratiche verranno realizzate grazie a strumenti creativi, performativi ed artistici come appunto video, fotografia, circo, teatro e saranno poi affiancati da eventi e occasioni di socialità. Ripartire, dopo la pandemia, dando voce alla creatività ed alla bellezza che ognuno sa vedere, interpretare, generare.

Il bello di "fare insieme"

“Crediamo importante tornare a sviluppare, stimolare e generare occasioni di crescita a partire dall’incontro tra persone e dal loro incontro con strumenti e metodologie artistiche e culturali” spiega Michele Giussani di Passi e Crinali, ente capofila che qui dà voce agli enti del partenariato. “Il distanziamento sociale imposto dalla pandemia deve tornare ad essere solo uno strumento di prevenzione e non deve rischiare di acuire solitudini e fragilità e di farci dimenticare il bello del “fare insieme”.” L’area di progetto riguardante la fotografia si avvarrà dell’importante supporto e collaborazione da parte di Leica Camera Italia, filiale Italiana del brand tedesco che opera a livello internazionale nel segmento superiore dei settori fotocamere e ottiche sportive, che fornirà macchine fotografiche professionali per la realizzazione dei percorsi formativi e delle sessioni di shooting. Maurizio Beucci, Photographic Assets Manager Leica Camera Italia & Head of Leica Akademie Italy.

“Leica e Leica Akademie Italy sono attente fin dalla loro fondazione al ruolo fondamentale della fotografia quale strumento di scoperta, indagine e comunicazione di sé e del mondo. In questa direzione continuiamo ad impegnarci, affinché la fotografia -realizzata con i migliori e più semplici strumenti possibili- diventi connessione tra i punti di quella “mappa ideale” nel quale l’obiettivo finale non è tracciare e definire le relazioni bensì connettere tutte le realtà del <>. Al di là di ogni distinzione di cultura, di vita o di provenienza, la fotografia rappresenta per noi lo strumento di comunicazione più elevato e al contempo accessibile a disposizione dell’uomo, e se correttamente sostenuta, potrà certamente rafforzare quei punti di fragilità dei rapporti tra gli uomini nei quali i messaggi fanno fatica ad esser altrimenti decodificati.”