Bicicletta mon amour, è boom delle e-bike

A Milano si torna a parlare di mobilità del futuro: elettrica, sostenibile e condivisibile. Nel distretto di City Life, il 28 e il 29 maggio, tornano gli Emoving Days, due giorni per confrontarsi sul tema della mobilità urbana e per scoprire e testare i migliori mezzi elettrici sul mercato, sempre più apprezzati e usati, in Italia.

lo testimonia anche idealo – portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa - che nella sua ultima indagine ha verificato come a farla da padrone quest’anno siano state proprio le bici elettriche. Basti pensare che tra i 10 prodotti più cercati nella categoria “bici & accessori” 7 sono proprio e-bike.

Un mercato in crescita

Si tratta di un mercato in grande crescita: non per altro, l’ultimo sondaggio “State of the Nation” di Shimano ha svelato che il 39% della popolazione italiana sarebbe propensa all’acquisto di una bicicletta elettrica nei prossimi 12 mesi. La ragione? Per il 55% degli intervistati si tratta di un’ottima alternativa ai mezzi di trasporto pubblici.

Secondo idealo, infatti, la bici elettrica pieghevole è il nuovo oggetto del desiderio per gli internauti italiani: quasi il 50% di quanti cercano una bici la vuole elettrica e pieghevole.

E sempre legate al mondo elettrico sono le altre bici più ambite quest’anno, con punte di interesse elevate per le city bike elettriche, che hanno coinvolto il 21% delle intenzioni di acquisto, e per le bici elettriche da trekking che quest’anno hanno interessato un pubblico superiore del +150% rispetto all’anno precedente.

Le e-bike

Pratica, semplice da usare, ma molto meno faticosa di una bici tradizionale, l’e-bike ha conquistato i cuori degli italiani, diventando non solo ambita dai privati ma anche dalle aziende del settore travel che hanno iniziato a proporre nuovi modelli di tour guidati ed escursioni cicloturistiche in bici elettrica.

Identikit del ciclista italiano. Sebbene la categoria “Bici & Accessori” sia appannaggio di un pubblico maschile (le cui ricerche si attestano sopra l’80%), negli ultimi 12 mesi l’interesse femminile nei confronti della categoria è risultato in crescita del +10%.

Inoltre, anche se la fascia d’età più interessata al mondo “bici” resta quella tra i 35 e i 44 anni, che rappresenta oltre il 26% del target totale, è singolare notare che l’interesse online per le Bici e i relativi Accessori è aumentato soprattutto tra le fasce di età agli estremi della suddivisione demografica, quindi tra i giovani (18-24 anni) e gli adulti (sopra i 65), rispettivamente del +14% e +13%.

A livello territoriale, infine, le regioni più interessate alle categorie in esame sono state la Lombardia, il Lazio e il Trentino-Alto Adige (ogni 100mila abitanti).