La diga di Gera, così grande che può contenere il Duomo di Milano

Una costruzione gigantesca, impressionante, come dimostrano le foto scattate con il drone da Valerio Carletto. Stiamo parlando della diga dell'Alpe Gera. situata nel comune di Lanzada (Sondrio), in alta Valmalenco, nelle Alpi Retiche. Lo sbarramento, costituito da una diga massiccia a gravità in calcestruzzo, è lungo 530 metri e alto 160 metri, come un grattacielo di 53 piani, con un volume totale di circa 1.700.000 metri cubi sufficienti a contenere il Duomo di Milano (alto 108 metri).

La diga di Alpe Gera forma il lago artificiale omonimo a quota 2128 m s.l.m. invasando 68 milioni di metri cubi d’acqua, pari alla capienza di 63.000 piscine olimpioniche. L’invaso di Alpe Gera, insieme a quello di Campo Moro, fa parte dell’importante sistema idroelettrico della Valmalenco, composto da tre centrali idroelettriche: Campo Moro (a quota 2.000 m s.l.m.), Lanzada (a quota 1.000 m s.l.m.) e quella di Sondrio (a quota 300 m s.l.m.). Le acque dell’invaso di Alpe Gera giungono, con un salto medio di circa 133 m, alla centrale idroelettrica di Campo Moro.

Geologia

La sezione di sbarramento corrisponde alla soglia della conca glaciale costituente il serbatoio. La roccia è formata da scisti serpentinosi su tutta la sponda sinistra e sulla maggior parte della destra. In fondazione è stato realizzato uno schermo di impermeabilizzazione con iniezioni cementizie spinte fino a 70 - 90 m di profondità completate da iniezioni di consolidamento e di cucitura roccia-calcestruzzo.

Caratteristiche

La diga di Alpe Gera è realizzata in calcestruzzo ed è di tipo “a gravità ordinaria”. Con i suoi 160 m di altezza è una delle dighe più alte d’Italia. Lo sbarramento ha una lunghezza di 528 m, il coronamento posto a quota 2.128 m s.l.m. e un volume complessivo di 1.685.000 m3. È attraversata in senso longitudinale da 10 cunicoli collegati tra loro, ed al coronamento con un impianto ascensore che, percorrendo lo sbarramento verticalmente per 140 metri, è uno tra i più alti d’Europa. Il progetto risale al 1959; l’opera è stata costruita tra il luglio del 1958 e l’ottobre del 1964 ed collaudo è stato ultimato il 31 marzo 1970.