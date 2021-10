Digitale terrestre, si parte oggi con lo switch off: cosa serve per vedere tutti i canali

Oggi è il grande giorno del passaggio dalla codifica Mpeg-2 a quella Mpeg-4 per ben 15 canali RAI e Mediaset.

Si tratta del primo step della transizione al nuovo digitale terrestre di seconda generazione e comporterà alcune modifiche sostanziali: chi ha una TV (o un decoder) non compatibile con il codec Mpeg-4, infatti, non potrà in alcun modo continuare a vedere i canali che passano all’Mpeg-4.

La necessità di avere un nuovo decoder

Nelle ultime settimane, per questo, moltissimi italiani sono corsi a comprare un nuovo decoder o una nuova TV. Secondo i dati Ipsos-Auditel a luglio 2021 erano ancora oltre 3,5 milioni gli apparati non compatibili perchè molti telespettatori hanno preferito aspettare fino all’ultimo per adeguarsi al nuovo standard. Adesso, però, non c’è più tempo: 15 canali da oggi non si vedono più su TV e/o decoder molto vecchi. Ecco quali sono e cosa fare per risolvere il problema.

Quali canali non si vedono più

Sia la RAI che Mediaset hanno scelto il 20 ottobre per effettuare il passaggio alla codifica Mpeg-4 per alcuni dei loro canali. Ecco quali: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, Boing Plus, Italia 2, Radio 105, R101 TV, TGCom24, Virgin Radio TV

Entro la fine della giornata di oggi tutti questi canali verranno passato al nuovo standard e quelli vecchi verranno spenti.

Come vedere tutti i canali

Per ottenere la compatibilità piena con questa prima fase dello switch off al digitale terrestre di seconda generazione è necessario che la TV e/o il decoder siano in grado di decodificare i flussi video compressi in Mpeg-4 e, altro requisito fondamentale, che siano in HD.

La seconda fase di transizione inizierà a gennaio 2023, se non verrà rimandata ulteriormente.