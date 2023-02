Il dolce di San Valentino realizzato con i panettoni di Natale

Il San Valentino 2023 secondo lo chef Daniel Zeilinga è "0 waste e tanto amore". Un dolce sostenibile e goloso da rifare a casa per celebrare la festa degli innamorati e, allo stesso tempo, non buttare via i panettoni avanzati dalle festività.

Bianco San Valentino

Il dessert si chiama Bianco San Valentino,una deliziosa mousse al cioccolato biancocon inserto al mandarino, zeste di mandarino candito e gelato al panettone.

Bianco come la neve caduta in Alta Langa, che ricopre i vigneti che circondano il resort eco sostenibile che, dalla sua apertura nel 2021, persegue una politica anti spreco declinata a 360 gradi a tutte le attività della struttura, dalla scelta dei materiali utilizzati per le camere alla cucinadel Fàula Ristorante, dove lo chef e la sua brigata mettono in atto giornalmente accorgimenti tesi a evitare sprechi alimentari.

Casa di Langa

Il progetto Casa di Langa, sviluppato grazie a una progettazione architettonica rispettosa del paesaggio naturale circostante e ispirata a una filosofia di sostenibilità applicata in ogni singolo aspetto strutturale e funzionale dell’hotel.

Dall'impegno “carbon neutral” all'utilizzo di acqua riciclata al 100% per l'irrigazione, dagli impianti geotermici e fotovoltaici funzionali al riscaldamento, dalle cellule PV ai pannelli solari, dal legno con certificazione ambientale FSC alle finestre ad alte prestazioni fino all’obiettivo operativo di azzerare l’utilizzo di plastica monouso generalmente utilizzata per gli accessori destinati agli ospiti.