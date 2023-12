Donne a amori di Milano, un viaggio tra ardore ed educazione sentimentale

Una romantica passeggiata guidata attraverso storie, passioni, tradimenti e pene d'amore che hanno animato la città di Milano negli ultimi secoli, talvolta ispirando opere grandiose. Da sempre nota per le sue donne bellissime e per i suoi uomini "piangina" inclini più di altri a commuoversi e a soffrire per le pene d'amore, Milano è sempre stata teatro di tante storie d'amore nate, fiorite e talvolta finite, storie solenni come quella tra Bona di Savoia e Galeazzo Maria Sforza o storie tragiche come quella Ludovico il Moro e Beatrice d'Este, fino a giungere a storie epocali come quella celeberrima tra Renzo e Lucia dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Accanto alle unioni epocali e alle storie d'amore monumentali, Milano conosce anche una serie infinita di storie d'amore meno note ma non meno importanti, storie d'amore che fra ardori e sofferenze hanno ispirato la costruzione di Palazzi cittadini, di celebri poemi e di magnifiche opere d'arte.

La visita guidata "Donne e amori di Milano" ci farà ripercorrere le emozioni dei secoli passati, facendoci vivere di volta in volta le fughe degli amanti a bordo dei brum, le tresche che si consumavano nei palchi del Teatro alla Scala, le scappatelle nelle case chiuse della Milano a luci rosse, gli scandali dei primi divorzi, sulle orme di Caravaggio, di Stendhal, di Medardo Rosso e degli Scapigliati, di Carlo Porta, di Donizetti, di Foscolo, di Rodolfo Valentino e di Paolo Gorini, che alternava eclatanti dichiarazioni d'amore fra un'autopsia e una cremazione al Cimitero Monumentale.

E poi, i delitti passionali, i suoceri inopportuni, i tanti biglietti affidati all' "Angiolin del Campari", in un viaggio tra amore ed educazione sentimentale, ripercorrendo di pari passo il tema dell'emancipazione della donna, dai salotti di Milano ai primi lavori nell'industria, dalla Belle Époque all'entrata in politica del gentil sesso, dallo sport fino al femminismo: la visita guidata Donne e Amori di Milano permette di ripercorrere la piccola e la grande storia milanese, da un punto di vista insolito e appassionato. Informazioni e prenotazioni sul sito Milano Guida.