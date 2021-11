E' il Duomo di Milano il luogo migliore in Italia per scattarsi un selfie. A dirlo, la ricerca sui luoghi più popolari per fare un selfie in Italia condotta dal sito di comparazione di auto a noleggio EnjoyTravel.com e il sito di viaggi Big 7 Travel. I dati sono stati raccolti il 5 settembre 2021.

L'epoca dei selfie

I selfie fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, con una media al giorno di 93 milioni di scatti. Un numero davvero notevole. D'altra parte il mantra d'Instagram è "Se non lo posti non esiste!" Con la riapertura delle frontiere e il recente aumento dei viaggi in Italia, prevede che le persone scatteranno ancora più selfie; questi che abbiamo trovato sono i posti più popolari.

Da monumentali fontane a meraviglie della natura, è impossibile non mettersi in posa davanti a questi luoghi. Il Duomo di Milano è arrivato al primo posto con un totale di 94,800,000 hashtag su Instagram e Tiktok, noto per essere il simbolo di Milano e punto di riferimento della vita sociale milanese. Il Duomo di Milano ha battuto per popolarità luoghi come la Costa Smeralda o Piazza San Marco a Venezia.