Il Duomo di Milano è la cattedrale più popolare d'Italia

Non poteva che essere Lui in vetta alla classifica. Le chiese e le cattedrali italiane sono tra i monumenti più belli e apprezzati del nostro paese. Oltre a essere un luogo di culto, hanno una grande importanza architettonica e culturale, tanto che molte di queste sono state dichiarate Patrimonio Mondiale Unesco o monumenti nazionali. Ma quali sono le cattedrali più popolari d’Italia? Musement ha realizzato un’interessante ricerca per scoprirlo. La piattaforma digitale, per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha analizzato più di 300 cattedrali e concattedrali in tutto il paese, per poi stilare una classifica* delle 15 chiese più popolari, basandosi sul numero di recensioni ricevute su Google.

Il Duomo di Milano in vetta

Duomo di Milano (Milano), 137.757 recensioni. Con oltre 137.000 recensioni, il Duomo di Milano è in cima al podio. L'enorme cattedrale di Piazza del Duomo è una delle più grandi al mondo. La chiesa presenta diversi stili architettonici e mescola magistralmente gli elementi del gotico internazionale con la tradizione lombarda. I pinnacoli e le guglie sono il segno distintivo del monumento e salendo sulle terrazze possono essere ammirati in tutto il loro splendore. Inoltre, sulla guglia più alta del duomo si trova la Madonnina, il simbolo indiscusso della città.

Le altre

Cattedrale di Santa Maria del Fiore (Firenze), 87.719 recensioni.

Cattedrale di Palermo (Palermo), 35.647 recensioni. ù

Duomo di Siena (Siena), 23.509 recensioni.

Basilica di San Giovanni in Laterano (Roma), 23.468 recensioni.

Duomo di Monreale (Monreale), 21.685 recensioni.

Basilica della Santa Casa (Loreto), 21.446 recensioni.

Basilica di San Marco (Venezia), 20.067 recensioni.

Duomo di Napoli (Napoli), 17.035 recensioni.

Duomo di Orvieto (Orvieto), 16.509 recensioni. I

Duomo di Como (Como), 15.848 recensioni.

Pontificio Santuario di Pompei (Pompei), 12.688 recensioni.

Duomo di Modena (Modena), 10.400 recensioni. Con oltre 10.000 recensioni.

Duomo di Cefalú (Cefalù), 10.108 recensioni.

Duomo di Pisa (Pisa), 9.981 recensioni.