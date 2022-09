East Market rileva lo storico negozio Lo Specchio di Alice

East Market, l’evento vintage milanese attivo dal 2014, acquisisce Lo Specchio di Alice e traccia il triangolo del vintage milanese.

Un negozio storico nel cuore di Milano

Lo Specchio di Alice è uno storico negozio milanese dedicato agli amanti del vintage aperto nel 1971. Il nome venne in mente al proprietario, conosciuto semplicemente come il Signor Angelo, da sempre appassionato del genere, che decise il nome in onore della celebre favola di Lewis Carroll. Questo per trasmettere la sensazione di un viaggio indietro nel tempo e in un mondo fantastico. Punto di riferimento non solo della città, ma anche per gli appassionati da tutta Italia, il negozio situato in Corso di Porta Ticinese è stato testimone dei grandi cambiamenti estetici e sociali degli ultimi 50 anni. Ha vestito gli alternativi degli Anni ‘70 tra dark, punk e metallari, ha visto nascere sorcini e paninari, discotecari e hipster, fino ad arrivare ai giorni nostri.

“Inizialmente il vintage era solo un semplice usato -spiega Angelo- e veniva scelto dai giovani che volevano vestirsi alla moda con pochi soldi e dai movimenti giovanili anticonsumisti. Col tempo è diventato cultura e consapevolezza”.

Così Lo Specchio di Alice è stato tra i primi ad aprire i battenti a Milano e a cominciare a divulgare quasi inconsapevolmente la cultura vintage, facendo ricerca di capi in tutto il mondo e proponendo moda sostenibile. Il negozio è cresciuto diventando uno dei più longevi baluardi della moda vintage, ma anche un fornitore di produzioni cinematografiche e televisive che hanno la necessità di vestire i proprio attori con uno specifico outfit risalente a specifiche epoche storiche. “Sono felice di passare il testimone a questi ragazzi intraprendenti e lungimiranti -conclude-. Condividiamo una passione e un’etica legata al riciclo e alla sostenibilità”.

Migliaia di capi di ricerca, introvabili e di archivio, capi anche da mettere tutti i giorni come i classici Levi's fino ad arrivare ai Rockwood, i pantaloni di velluto a coste che hanno vestito generazioni. Giacche in pelle per tutti i gusti, dal chiodo fino al classico blazer, in tutti i colori, taglie e modelli. Abbigliamento militare, completi da cheerleader made in USA, camicie da ballo e una vasta selezione di anfibi cult Dr. Martens di tutti i modelli e annate.

Un'eredità importante

“Siamo orgogliosi ed emozionati - commentano i fondatori di East Market Linda Ovadia e Gianluca Iovine -. Raccogliere un’eredità così importante e poter ampliare il nostro network è una grande sfida”.

Oltre al consueto evento domenicale che proprio nel mese di settembre raggiunge la data 100, East Market ha già all’attivo il proprio concept store East Market Shop dal 2018 in Porta Venezia. “Se il nostro shop è la declinazione retail dell’evento domenicale -continuano -, Lo Specchio di Alice sarà uno spazio completamente dedicato all’abbigliamento e agli accessori selezionati dal nostro staff. In Porta Venezia si trovano anche vinili, ceramiche, oggetti per la casa e da collezione, mentre nello Specchio di Alice saranno presenti solo abiti, scarpe e articoli di vestiario”.

Il nuovo triangolo del vintage milanese

Rispetto alla mappa di Milano - concludono - “Con l’evento in Mecenate, lo shop in Porta Venezia, e ora con il nuovo negozio in Ticinese possiamo dire di aver tracciato il triangolo del vintage milanese”.

Per l’apertura al pubblico prevista mercoledì 14 settembre saranno disponibili numerosi capi e accessori per tutte le tasche. Alcuni esempi? Divise sport Anni ’80 e ‘90 da 15 Euro, jeans da 50 Euro vari modelli e lavaggi, giacche in pelle da Euro 60 fino ai capi originali firmati, rari e introvabili.

Informazioni utili

Lo Specchio di Alice si trova in Corso di Porta Ticinese 64 ed è aperto il lunedì dalle 15 alle 19.30, dal martedì alla domenica dalle 11 alle 19.30.