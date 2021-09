La lotta contro i tumori si fa (anche) in pigiama: il nuovo evento di Lilt

Manca poco alla Pigiama Walk&Run 2021, l’evento solidale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Milano Monza Brianza che quest’anno spegnerà la decima candelina in piazza Gae Aulenti a Milano.

La Pigiama del 2021 è quindi un traguardo fondamentale, segnato da un’altra importante novità: la partecipazione nelle rispettive città delle LILT di Bologna, Latina e Palermo, a testimonianza del grande lavoro di collaborazione tra le associazioni provinciali LILT di tutta Italia. I primi 20 mila euro raccolti verranno raddoppiati da Fondazione Mediolanum Onlus – charity partner dell’evento – permettendo alla LILT Milano Monza Brianza di aprire la quarta Casa del Cuore.

L'evento

L’appuntamento da segnare in agenda è, quindi, per il 24 settembre 2021 alle 6 del mattino. Per chi correrà a Milano, l’incontro sarà in piazza Gae Aulenti, luogo di partenza e di arrivo, indipendentemente dal percorso scelto. Il giorno dell’evento infatti sarà possibile decidere se correre o camminare a sostegno dell’apertura della quarta Casa del Cuore LILT, in uno dei sei percorsi prestabiliti e divisi per tempo di percorrenza. La manifestazione si svolgerà, previo controllo del green pass, in circa 40 minuti e al termine sarà offerta la colazione a tutti i partecipanti e che conterrà, tra i vari prodotti, la barretta di solo cioccolato creata per l’occasione dalla Chocolate Academy in collaborazione con Giardini Cioccolato d’Autore.

“Questo è un anno speciale per noi perché festeggiamo i dieci anni della Pigiama Walk&Run. Sin dalle origini, questa manifestazione ha sostenuto un progetto speciale: le nostre Case del Cuore, gli appartamenti che accolgono bambini e adolescenti che devono sottoporsi alle terapie oncologiche. In 10 anni abbiamo raccolto più di 300 mila euro e abbiamo donato più di 20 mila notti nelle Case del Cuore. L’idea di correre in pigiama è nata dalla voglia di manifestare vicinanza e solidarietà a chi è in ospedale e quindi è costretto a indossare sempre il pigiama” dichiara Luisa Bruzzolo, Direttore operativo di LILT Milano Monza Brianza.

Sarà possibile seguire la Pigiama in diretta sui canali Instagram di @liltmilano e @discoradioit. Fabio Marelli, speaker di Discoradio – Radio Partner dell’evento – sarà infatti in piazza Gae Aulenti per condurre la live e per collegarsi ai microfoni dello studio radiofonico nella trasmissione di Fabrizio Sironi. Nel corso della diretta interverranno anche le LILT partecipanti e alcuni influencer.

Come partecipare

Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito pigiamawalkundrun.it, entro il 23 settembre alle ore 18, e indossare il pigiama. Ogni iscrizione dà diritto al pacco gara ricco di omaggi, donati dagli sponsor, che sarà consegnato dai volontari LILT in piazza Gae Aulenti il 22 e 23 settembre dalle ore 10 alle ore 19, oppure potrà essere spedito a casa.